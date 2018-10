Stiri pe aceeasi tema

- Concertul sustinut in dupa amiaza zilei de 12 octombrie 2018 de Orchestra Unirea din Focsani la Cernauti in cadrul turneului Orchestra Unirea leaga orasele Unirii a fost unul de exceptie. Artistii au avut parte de o primire emotionanta in Cernauti, publicul adunat in fata Filarmonicii de stat aplaudand…

- Sunt doi ani de cand artiștii, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul din Timișoara, nu se mai ințeleg cu directorul instituției. Spun ca le-a ajuns cuțitul la os, așa ca au intrat in greva generala și, mai mult, au ieșit cu instrumentele in strada. Oamenii reclama ca directorul le vorbește urat…

- Un nou tren de mare viteza care leaga cele doua orase sfinte Mecca si Medina va incepe sa circule de joi, in contextul in care Arabia Saudita incearca sa-si dezvolte economia dincolo de veniturile obtinute din petrol, informeaza DPA. Calatoriile directe pe distanta de 450 de kilometri…

- Turneul extraordinar “Orchestra Unirea leaga orașele Unirii” a debutat aseara, la Focșani, in aplauzele furtunoase ale celor prezenți in Sala Mare a Ateneului “Maior Gheorghe Pastia”. Orchestra Unirea, sub bagheta dirijorului Vincent Gruger, a incantat publicul cu lucrarile simfonice ale lui Sigismund…

- Seria concertelor simfonice de muzica clasica romaneasca "Orchestra Unirea leaga orasele Unirii", care va debuta marti la Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" din Focsani, va fi dedicata Centenarului, anunta institutia de cultura. "Acest proiect de anvergura are rolul de a celebra Centenarul Marii…

- Cei care iubesc sa asculte muzica de calitate sunt invitati marti, 18 septembrie 2018, in Atriumul Palas, la spectacolul extraordinar al Filarmonicii de Stat Moldova Iasi. De la ora 19.00, orchestra simfonica si artistii Corului Academic „Gavriil Musicescu" vor pune in scena un regal al muzicii clasice.…

- Duminica, 23 septembrie, orele 18.30, publicul satmarean este așteptat la unul dintre cele mai insolite evenimente muzicale ale toamnei: concertul din cadrul Turneului național „100 x Enescu”, organizat de dirijorul Cristian Lupeș și Bucharest Festival Orchestra. Bilete pentru concert pot fi achiziționate…

- In anul 2018, cand se implinesc 137 de ani de la nașterea compozitorului roman George Enescu (1881 – 1955), sarbatorim și cei 60 de ani care au trecut de la prima ediție a Concursului Internațional „George Enescu“. In 1958, cu sprijinul violonistului Yehudi Menuhin, discipol și prieten al marelui compozitor,…