- Toate activitațile educative, istorice, culturale și sportive, care se vor desfașura în acest an la Ialoveni vor fi dedicate celor 100 de ani de la Marea Unire Cetațenii noștri s-au obișnuit ca, în ulmii anii, Guvernul României ofera sume colosale pentru reconstrucția instituțiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a reactionat dupa ce placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta a fost acoperita cu un steag al Tinutului Secuiesc in noaptea de vineri spre sambata de membrii ai gruparii extremiste “Miscarea celor 64 de comitate”. MAE a lansat un apel catre autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima preocuparea fata de "atitudinea provocatoare" a Miscarii "Celor 64 de comitate", subliniind ca incidente precum acoperirea stemei de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. "Ministerul Afacerilor…

- Incidentul a fost semnalat chiar de catre membrii Mișcarii celor 64 de Comitate (HVIM), pe pagina online a unui radio afiliat gruparii extremiste. Articolul, care e insoțit și de 3 fotografii, spune ca acțiunea a purtat numele ”operațiunea steagul secuiesc”. Incidentul a avut loc in noaptea de 12…

- Ctitorie a domnitorului român Ștefan cel Mare, Manastirea Putna din județul Suceava, România, a fost locul unei ceremonii impresionante în prima zi a anului 2018. Tineri ai Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi România (ASCOR), care au participat la o tabara de iarna,…

- Declaratiile primarului de Iasi, Mihai Chirica, care isi exprima dorinta ca in Constituția statului roman sa scrie ca Basarabia este teritoriu al Romaniei, i-a scos in strada luna trecuta pe tinerii Miscarii de Tineret „Urmasii lui Stefan”. Tot atunci, Miscarea a inaintat doua scrisori Ministerului…

- Actiunea s-a desfasurat pe pietonalul Stefan cel Mare, in fata sediului PSD Iasi, si a durat cateva zeci de minute. Reprezentantii USR Iasi au aprins lumanari si au impartit celor care treceau prin zona colaci si coliva. Pe pancartele celor prezenti se puteau citi mesaje precum "Nu ingropati…

- ”Transpunerea directivei e o obligație a statului roman. In 2001, Constituția a fost revizuita. Pe noi ne intereseaza ca judecatorul sa fie supus legii și s-a renunțat la elemente subiective. Avem un nou Cod de procedura penala care vorbește despre masurile ce pot fi luate in procesul penal, folosind…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind accidentul, unui tren care transporta pe ruta Seattle-Portland 78 de pasageri și 5 membri ai echipajului, soldat cu mai multe decese și raniți.

- Un protest la care au participat zeci de tineri din cadrul Miscarii „Urmasii lui Stefan” a avut loc astazi in capitala, noteaza NOI.md. Manifestantii s-au aratat indignati de anuntul primarului de Iasi, Mihai Chirica, prin care isi exprima dorinta ca in Constituția statului roman sa scrie ca Basarabia…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Arma de artilerie urma sa fie expusa la Muzeul Bucovinei din Suceava, la Iasi, Bucuresti, precum si la Cetatea din Alba Iulia, insa nu poate fi adusa in tara din cauza unei prevederi legislative.

- Ambasadorul Republicii Moldova in Rusia, Andrei Neguta, a fost chemat la Chisinau pentru o perioada nedeterminata. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene.

- Duminica a fost organizat la Iasi festivalul folcloric international „Datini si obiceiuri de iarna" Iasi 50 – editie jubiliara. La eveniment au participat 20 de alaiuri din judetele Bistrita-Nasaud, Cluj, Iasi, Maramures, Suceava, Vaslui, Tulcea, din Republica Moldova si regiunea Cernauti – Ucraina,…

- Mai multe persoane participa sambata la o actiune de protest in fata sediului PSD Iasi, cerandu-le parlamentarilor social-democrati locali sa nu voteze legile justitie. Manifestantii s-au adunat la ora 10.00 in fata sediului PSD de pe pietonala Stefan cel Mare, cu pancarte pe care au scris "Ne-am saturat…

- Primarul de Iasi, Mihai Chirica, considera ca „cea mai buna strategie de tara ar fi fost ca planul reintregirii teritoriilor romanesti sa fie un plan strategic de tara”. In acest context, edilul e de parere ca Unirea Republicii Moldova cu Romania trebuie sa fie prevazuta in Constitutia romana, prin…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat vineri, la Iasi, ca in Romania sunt 384 de firme cu actiuni la purtator, fapt care le confera proprietarilor confortul anonimatului si le da posibilitatea incheierii contractelor cu statul.

- La un an de la formare, Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” iși propune sa realizeze inca multe proiecte și sa transmita multe alte mesaje populației. In cadrul reportajului de astazi va invit sa il cunoașteți pe Dumitru Roibu, in tinar activist care nu vrea sa-și lase țara, plecind peste hotare…

- Liderul Partidului Popular European din Moldova (PPEM) și vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leanca, ar putea reveni pana la finele anului in fruntea Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE). O declarație in acest sens a fost facuta de președintele de onoare al Partidului Democrat…

- Tinerii cu virste cuprinse intre 16 și 24 de ani sint indemnați de Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” sa se inscrie la „Școala de dezbateri”, noteaza NOI.md. Proiectul are drept scop formarea și instruirea viitorilor lideri in domeniul dezbaterilor publice. Astfel, potrivit lui Cristian Ermurachi,…

- Elevii clasei a VII-a B de la Școala Generala „Ștefan cel Mare” din Bistrița s-au reintalnit și imbrațișat dupa multe veacuri! Ei au intruchipat - in personaje reale - provinciile istorice romanești, Moldova, Țara Romaneasca, Basarabia, Bucovina și Transilvania, intr-o sceneta deosebita, prezentata…

- Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” și Mișcarea Naționala „VOIEVOD” anunța organizarea marșului solemn dedicat celei de-a 100-a aniversari a crearii Republicii Democratice Moldovenești de la 2 decembrie 1917. Marșul va incepe la ora 09.10, 2 decembrie 2017. Peste 100 de tineri vor participa la…

- Provinciile istorice romanesti, Moldova, Tara Romaneasca, Basarabia, Bucovina si Transilvania, au fost intruchipate in personaje reale, de catre elevii clasei a VII-a B, de la Scoala Generala "Stefan cel Mare" din Bistrita, care s-au reintalnit si imbratisat dupa multe veacuri in care au stat despartite…

- La 9 luni de la solicitarea unui raspuns la intrebarea ,,Cine a ridicat cei 5.000 de lei alocati de Primaria Carei pentru familia cu doi copii cu handicap?,, inca nu s-a aflat ceva concret. Familia Nemethi a solicitat un ajutor de urgenta in mai 2013 dar aceasta afirma ca nu a vazut niciun ban din…

- Asociatia „Miscarea pentru Regat si Coroana” reaminteste, pe Facebook, in contextul scandalului care cutremura Casa Regala, ca dezideratul fundamental al Regelui Mihai a fost, intotdeauna, revenirea la Constitutia din 1923, pentru o restaurare legitima a monarhiei romanesti. In aceasta ordine de idei,…

- Reprezentanții organizațiilor obștești „Voievod”, „Urmașii lui Ștefan” și „Scutul moldovenesc” condamna activitatea politica in Republica Moldova a fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, prin care este promovara unirea. In cadrul unei conferințe de presa, liderii celor trei ONG-uri au cerut…

- Potrivit informatiei preliminare, printre victimele inundatiilor din regiunea Attica, Republica Elena, nu sint inregistrati cetateni ai Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, care informeaza despre faptul ca dupa…

- Ovidiu Lipan Tandarica este unul dintre personajele care au scris istoria muzicii rock romanesti. Si inca o scrie. Un artist complex, el este omul-poveste care a “tinut ritmul“ unei generatii in trupele-emblema ale muzicii romanesti Rosu si Negru si Phoenix. Intr-o zi de noiembrie, pe o banca din Centrul…

- Ieri, la ședința de Guvern, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Andrei Galbur, nu a propus spre aprobare candidatul la funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene (in domeniul drept international si afaceri consulare). In aceste condiții, funcția…

- „Caravana Etniilor”, proiect lansat de Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan”, a ajuns la cea de-a treia ediție, noteaza NOI.md. De aceasta data, invitatul de onoare al evenimentului a fost Olga Goncearova, expert independent in domeniul relațiilor interetnice, care a venit sa le vorbeasca tinerilor…

- În continuarea articolului precedent, despre deturnarea mișcarii „Basarabia e România” în ajunul alegerilor din 2016, aparut simultan pe contributors.ro și pe Timpul.md, vreau sa acord atenție potențialului pe care aceasta organizație civica îl are pe scena…

- S-a estimat ca peste 2.000 de ieseni au protestat duminica seara. Ei s-au intalnit in Piata Unirii, apoi au pornit in mars prin oras, fiind insotiti de Politie si Jandarmerie. In timpul marsului de pe traseul Piata Unirii - bd. Stefan cel Mare - str. A. Panu, numarul manifestantilor a fost de peste…

- Cel de-al cincilea sediu aBeauty din tara, alte patru fiind in Bucuresti, Brasov, Constanta si Galati, are o suprafata de 220 metri patrati si a costat 125.000 de euro, in investitie intrand atat amenajarea cat si echipamentele. "Suntem la baza din Moldova, ne este mai usor sa administram locatii din…

- Protestul a fost organizat de doua asociatii care militeaza pentru constructia autostrazii Iasi - Targu Mures.Peste o mie de oameni au raspuns apelului celor doua asociatii, iar sambata la pranz au venit in centrul municipiului Iasi. Printre acestia s-au aflat si primarul Mihai Chirica…

- Doua asociatii initiaza astazi un protest la Iasi in vederea demararii proiectului de construire a autostrazii Ungheni – Iasi – Targu Mures. Initiatorul protestului, Catalin Urtoi, ne-a declarat ca acesta va incepe la ora 12, se va desfasura pe pietonalul Stefan cel Mare si va dura aproximativ doua…

- Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte vineri, Dragnea a raspuns: „ Eu nu am vazut-o ca pe o critica, am vazut-o ca pe o incercare de a prezenta o analiza, ulterior spunand ca de fapt nu este o analiza proprie”. „Pana…

- Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan„ și Mișcarea Naționala „VOIEVOD” dezaproba decizia Curții Constituționale care vizeaza initiative de modificare a articolului 13 din Constituția Republicii Moldova prin inlocuirea sintagmei „Limba moldoveneasca” cu „limba romana”. Potrivit lor, Curtea Constituționala,…

- Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan” au realizat cea de-a doua sesiune a proiectului „Caravana Etniilor din Moldova”, in cadrul careia s-au intilnit cu Elena Sirbu, președinta Platformei Femeilor Rome din Moldova. Astfel, pe parcursul a doua ore, tinerii, in cadrul unui dialog interactiv și constructiv…

- Cunoscutul regizor Mircea Dragan a murit la varsta de 85 de ani, la Gura Ocnitei, locul in care, de altfel, s-a si nascut. Mircea Dragan va ramane in amintirea tuturor atat ca regizor cat si ca scenarist, fiind cel care „a pus pe ecrane” filme celebre ca: „Neamul Șoimareștilor”, “Columna”, “Brigada…

- Activiștii Mișcarii de tineret „Urmașii și Ștefan” s-au inarmat cu manuși și saci menajeri pentru a face curațenie in centrul capitalei, informeaza Noi.md. Determinați sa redea aspectul estetic al orașului, tinerii au decis de aceasta data sa faca ordine in scuarul Hotelului „Național”, aflat intr-o…

- Circa 100 de persoane au protestat, duminica dupa-amiaza, în Piata Constitutiei din Capitala, fața de proiectul Legii vaccinarii, informeaza Mediafax. Demonstranții au susținut ca textul de lege propus este discriminatoriu si încalca Constitutia. Participantii la protest…

- Solicitat sa dea detalii suplimentare despre declaratiile sale recente, facute in spatiul public, referitoare la faptul ca Dragnea taia porcul sau participa la astfel de evenimente impreuna cu Kovesi si Coldea, Ponta a raspuns: „Sunt la Indagra. Nu cred ca e ceva rau sa tai porcul. Da, daca erau…

- Sute de carți și reviste donate de catre covasneni vor ajunge la romanii din Basarabia, in cadrul unui program inițiat de Desparțamantul „ASTRA Mihai Kogalniceanu” Iași. Parte din donații provine din Targu Secuiesc, ca urmare a implicarii poetei Mihaela Aionesei, din localitate, in promovarea acestui…

- Ales deputat in colegiul al III-lea din Iasi, la 9 mai 1879, in parlamentul care trebuia sa opereze modificari asupra Constitutiei ca urmare a dorintei marilor puteri europene de a forta impamantenirea in masa a populatiei evreiesti fugite din Rusia, Vasile Conta a avut o activitate parlamentara care…

- Caravana Etniilor din Moldova, proiect lansat de Mișcarea de Tineret „Urmașii lui Ștefan”, a inceput pe 23 octombrie 2017. Astfel, invitatul primei intruniri a fost Elena Pahomova, jurnalista și președinta a Comisiei pentru mass-media și comunicare din cadrul Consiliului Societații Civile de pe linga…