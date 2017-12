MAEIE s-a autosesizat privind incendiul de la New York

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 14 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio. "Am trista datorie de a va spune...

- Cel putin 12 persoane au murit, iar alte patru se afla in stare grava, in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York, in cartierul Bronx, a anuntat vineri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul BBC News.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind explozia intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt-Petersburg, Federatia Rusa, soldata cu mai multi raniti. Potrivit ultimelor informații printre victimele exploziei nu sunt cetațeni ai Republicii Moldova. …

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) s-a autosesizat in legatura cu accidentul feroviar din apropierea orașului Madrid, Spania. Potrivit informațiilor comunicate Ambasadei Republicii Moldova in Regatul Spaniei de catre autoritațile spaniole, nu au avut de suferit cetațeni moldoveni. …

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene urmeaza sa stabileasca daca printre victimele accidentului feroviar din SUA se afla cetațeni moldoveni, noteaza NOI.md. Trenul de pe ruta Seattle-Portland, care transporta 78 de pasageri și 5 membri ai echipajului și a deraiat ieri seara, prabușindu-se…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind accidentul, unui tren care transporta pe ruta Seattle-Portland 78 de pasageri și 5 membri ai echipajului, soldat cu mai multe decese și raniți.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene din Republica Moldova anunța ca a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a Ambasadorului R.Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata.

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, a fost chemat pentru consultari acasa pentru o perioada nedeterminata de catre Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau. Iata cum comenteaza Igor Dodon.

- Ambasadorul Republicii Moldova in Rusia, Andrei Neguta, a fost chemat la Chisinau pentru o perioada nedeterminata. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) s-a autosesizat pe marginea accidentului rutier din Romania, in care a fost implicat un autocar din Chișinau, noteaza NOI.md. Potrivit informatiilor comunicate de catre Ambasada Republicii Moldova in Romania, in urma accidentului care s-a…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind explozia din terminalul de autobuze din New York, Statele Unite ale Americii, soldata cu mai multi raniti, noteaza NOI.md. Ambasada Republicii Moldova la Washington este in contact permanent cu autoritațile americane pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene s-a autosesizat privind accidentul din aceasta dimineața din Județul Harghita, Romania. Acesta s-a produs pe Drumul Național 15, in raza orașului Borsec, și a implicat un microbuz din Republica Moldova ce se deplasa pe ruta Praga-Orhei. In urma accidentului…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene a facut public, ieri-seara, un comunicat de presa cu privire la evenimentul de la Strasbourg unde viceprim-ministrul, ministrul Andrei Galbur a participat la inaugurarea evenimentului „Moldova Open Day”, organizat pe platforma Consiliului Europei…

- In imobilul care a ars in noaptea de joi spre vineri din localitatea Bergkamen, in apropierea orasului Dortmund din Germania, erau cazati si cetateni ai R. Moldova, confirma Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE) de la Chișinau. „Din informatiile venite de la Ambasada Republicii…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene condamna vehement lansarea unei noi rachete balistice cu raza lunga de actiune de catre autoritatile de la Phenian pe data de 29 noiembrie 2017. Potrivit sursei, aceste actiuni ilegale si iresponsabile vin in contradictie cu rezolutiile Consiliului…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene neaga categoric informatia ca Republica Moldova ar fi retras solicitarea de a include pe ordinea de zi chestiunea privind retragerea completa a forțelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova, a celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale…

- Potrivit informatiei preliminare, printre victimele inundatiilor din regiunea Attica, Republica Elena, nu sint inregistrati cetateni ai Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, care informeaza despre faptul ca dupa…

- Tony Chor, director și Tom Sullivan, director pentru relații publice internaționale, au subliniat faptul ca Romania reprezinta o prioritate pentru Amazon, centrul de la Iași fiind intr-o continua extindere (avand in prezent peste 900 de angajați), compania avand planuri similare și pentru recent…

- Președintele PNL Ludovic Orban va pleca in SUA alaturi de o delegație a taberei liberale formata din secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, vicepreședintele PNL Ben-Oni Ardelean (vicepreședinte al Camerei Deputaților) și președintele PNL Diaspora, Viorel Badea (președinte al Comisiei romanilor…

- "Reprezentantii PNL vor vizita Washington, Maryland, Philadelphia, New York si Atlanta, unde vor avea intalniri cu membri ai Congresului si Senatului Statelor Unite ale Americii, inalti oficiali ai Departamentului de Stat al SUA, reprezentanti ai think tank-urilor, mediului de afaceri si ai comunitatii…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene cu regret comunica despre faptul ca la al 65-lea an al vietii a plecat în nefiinta Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Moldova în Statul Qatar Valeriu Tihonov. A plecat din viata un om extraordinar cu calitati…

- Consulatul Republicii Bulgaria in orașul Taraclia va fi inaugurat oficial maine, in prezența viceprim-ministrul pentru Reforma Justitiei, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, și a oficialilor de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene de la Chișinau.…

- In legatura cu ultimile evoluții din Spania, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene reitereaza poziția sa cu privire la necesitatea respectarii principiului suveranitații si integritații teritoriale a Regatului Spaniei.

- Prezint astazi un document senzațional din seria celor desecretizate la Washington ca avand legatura cu dosarele facute de diversele autoritați americane dupa asasinarea președintelui John Fitzgerald Kennedy, la 22 noiembrie 1963.

- 'Romania este o țara in ascensiune, cu cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, o țara implicata in procesele de reconstrucție ale UE, dar și un partener strategic al SUA care iși ia in serios toate obligațiile de securitate ce deriva din calitatea de membru al NATO', a declarat ambasadorul…

- Elemente "moderate din cadrul talibanilor" ar putea fi cooptate la guvernare în Afganistan, daca miscarea fundamentalista renunta la violente, în cadrul unui proces de reconciliere, a afirmat luni, la Kabul, secretarul de Stat american, Rex Tillerson, citat de Associated Press…

- Autoritațile Republicii Moldova planifica sa deschisa ambasada in Emiratele Arabe Unite, cu sediul la Abu Dhabi. Un proiect de Hotarare de Guvern in acest sens este supus consultarilor publice de catre Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene.

- Printre persoanele accidentate in urma accidentului cu implicarea unui autobuz de ruta Moscova-Chisinau nu figureaza cetateni ai Republicii Moldova. Despre aceasta anunța NOI.md cu referire la Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova. Sursa face referire al informația…

- Un barbat din R. Moldova a decedat intr-un accident rutier produs astazi-dimineața in Ungaria. Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova informeaza ca accidentul a avut loc la ora 5.45, pe autostrada M1, la 65 km de la Budapesta, cand un automobil parcat pe carosabil,…

- Un avion s-a prabusit simbata in Oceanul Atlantic, imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat in Coasta de Fildes, afirma surse citate de BBC News si de cotidianul Le Figaro. Cel putin patru persoane au murit, iar alte sase au fost ranite, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie.…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat pe marginea informațiilor aparute in presa referitoare la decesul a patru cetațeni moldoveni intr-un accident aviatic produs in Coasta de Fildeș.

- Autoritațile americane au decis înlaturarea drapelului Rusiei de pe cladirea consulatului general din San Francisco, cât și de pe cel al misiunii comerciale de la Washington, pe motiv ca autoritațile rusești nu respecta simbolurile naționale. Informația a fost confirmata…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al RM neaga ca barbatul care a fost luat ostatic de ISIS, Țurcanu Grigorii Mihailovici, ar fi cetațean al Republicii Moldova. Potrivit reprezentanților MAEIE, acesta nu figureaza in nicio baza de date ca fiind cetațean al Republicii Moldova și nici…

- Autoritațile de la Chișinau pledeaza pentru respectarea suveranitații și integritații teritoriale a Regatului Spaniei, se arata intr-o declarație emisa de Ministerul Afacerilor Externe, citata de NOI.md. MAEIE a facut apel catre toate parțile sa se angajeze intr-un dialog, in baza cadrului constituțional…

- Cu privire la referendumul din regiunea catalana, care a fost organizat în contradicție cu prevederile constituționale, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene reitereaza poziția sa cu privire la necesitatea respectarii principiului suveranitații si integritații teritoriale…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat pe marginea atacului armat produs la cazinoul Mandalay Bay din or. Las Vegas, in urma caruia au fost omorate peste 20 persoane si ranite circa 100. MAEIE și Ambasada Republicii Moldova in Statele Unite ale Americii monitorizeaza urmarile…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza cetațenii R. Moldova care planifica sa calatoreasca sau deja se afla in orașul Barcelona, Regatul Spaniei, sa evite locurile aglomerate și sa fie prudenți, in contextul demonstrațiilor care se desfașoara astazi și care posibil sa continue…

- La fix 10 ani de la ultimul lor turneu peste Ocean, 3 Sud Est sarbatorește doua decenii de la inființare in Statele Unite, intr-un amplu turneu, poate cel mai mare al unei formații romanești in America. Laurentiu Duta, Mihai Budeanu si Viorel Sipos sunt așteptați pe 6 octombrie Arizona, in cel mai pur…