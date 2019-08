"Autoritatile competente turcesti au anuntat ca circulatia autovehiculelor si a persoanelor va fi restrictionata in zona stadionului, pentru dupa-amiaza si seara zilei de 14 august 2019. Avand in vedere ca stadionul Besiktas este situat in centrul Istanbulului, intr-o zona turistica importanta, in apropierea Pietei Taksim, se recomanda cetatenilor romani, care nu merg la meci, dar se afla in Istanbul, sa evite zona respectiva, sa identifice traseele alternative pentru plecarea/venirea de la/la hotelurile din zona si sa nu participe la eventualele altercatii dintre suporteri, care pot avea loc…