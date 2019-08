Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de calataorie pentru SUA din cauza uraganului Dorian. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie privind conditii meteorologice severe, in teritoriile aflate in Oceanul Atlantic din apropierea SUA si mai multe state federale americane, din cauza deplasarii uraganului Dorian. Ca urmare, unele elemente de infrastructura din acele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in intervalul de timp 29 august - 3 septembrie, pentru teritoriile aflate in Oceanul Atlantic…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii de vegetatie, de grad 4 din 5, pentru duminica, pe fondul temperaturilor ridicate si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o noua atentionare de calatorie pentru Grecia, unde vineri este risc ridicat - gradul 4 din 5 - de producere a unor incendii de vegetatie, in mai multe zone.

- "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a anuntat ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) pentru data de 5 august 2019, pe fondul temperaturilor ridicate,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Moldova ca exista posibilitatea aparitiei unor manifestatii publice de protest, in principal in municipiul