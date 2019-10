MAE. Atentionare de calatorie: SUA - incendii de vegetatie in zona Los Angeles

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in zona Los Angeles, ca exista restrictii de circulatie rutiera in zonele in care actioneaza autoritatile americane de protectie civila pentru stingerea si limitarea incendiilor puternice de vegetatie care afecteaza in prezent localitatile din zona adiacenta vestului orasului Los Angeles (Pacific Palisades).



MAE recomanda, intr-un comunicat transmis marti AGERPRES, "respectarea cu strictete a indicatiilor date de reprezentantii autoritatilor americane pe linia normelor…