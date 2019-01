Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica pentru perioada 10 12 ianuarie 2019 caderi abundente de zapada, fiind emis cod portocaliu pentru aproape intreg teritoriul Serbiei…

- Ministerul Afacerilor Externe(MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru cetatenii romani care calatoresc in Bulgaria, unde sunt anuntate coduri portocaliu si galben de precipitatii mixte in zilele de 10 si 11 ianuarie.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia - Kosovo ca, urmare a masuratorilor efectuate in ultimele saptamani, indicii privind poluarea atmosferica in Pristina continua sa depaseasca valorile normale. Conform unui…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, vineri si sambata, 15 regiuni vor fi afectate de caderi insemnate de precipitatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie mentine avertizarea Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol valabila in noua judete, pana duminica la pranz, dar si Codul galben de ninsori moderate cantitativ si vant puternic emis pentru judete din vestul, centrul si estul tarii, pana duminica seara.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca incepand cu data de 28 noiembrie 2018 sunt prognozate caderi abundente de precipitatii sub forma de ninsori si ploi, fiind emise coduri portocaliu si galben de…

- Astfel, pentru regiunile Sumadija, Serbia de Sud-Est, Serbia de Sud-Vest și Kosovo, este in vigoare un cod portocaliu, fiind prognozate ninsori, care pot conduce la depunerea unui strat de zapada cu grosimea de 10-12 cm. Pentru celelalte regiuni, a fost emis cod galben.Pentru informatii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia, Kosovo ca, in urma inceperii sezonului rece, masuratorile efectuate pe plan local au indicat ca poluarea atmosferica din Pristina a atins un nivel periculos pentru sanatatea…