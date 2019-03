Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca functionarii vamali din porturile Calais si Dunkerque au declansat o actiune de protest pe o perioada nedeterminata. Controalele amanuntite la frontiera dintre Republica…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ndash; Cod galben de precipitatii si vantMinisterul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de…

- MAE avertizeaza ca regiuni ale Marii Britanii si Irlandei de Nord se afla sub cod galben de vant si precipitatii pana luni seara, iar pe unele aeroporturi pot fi intarzieri sau zboruri anulate, scrie News.ro.Citește și: Codrin Ștefanescu ANUNȚA RAZBUNAREA PSD dupa plecarile la Pro Romania:…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vreme nefavorabila, valabil pana in data…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie valabila in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde pana vineri este cod galben de vreme nefavorabila. Astfel, vor fi semnalate lapovita si ninsori, dar si intensificari ale vantului, si pot aparea intarzieri sau…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vreme nefavorabila, valabil pana in data de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost instituit un cod galben de vreme nefavorabila pentru perioada 23-25…