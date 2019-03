Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca la data de 8 martie 2019 este posibil ca circulatia rutiera, in special in zona centrala a capitalei si in Cartierul european, sa fie perturbata din cauza unor actiuni…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca mișcarea „vestelor galbene” a continuat in ultima perioada, iar pe rețelele de socializare au fost lansate noi apeluri la manifestații și blocaje in Paris și alte localitați…

- Ministerul Afacerilor Externe arata, intr-o atentionare de calatorie, ca meteorologii din Republica Moldova au emis Cod galben de ninsori puternice, iar in sudul tarii vor fi ploi si lapovita. Totodata, MAE a emis o atentionare de calatorie pentru romanii care doresc sa ajunga in Franta, potrivit careia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, vineri si sambata, 15 regiuni vor fi afectate de caderi insemnate de precipitatii…