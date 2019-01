Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe arata, intr-o atentionare de calatorie, ca meteorologii din Republica Moldova au emis Cod galben de ninsori puternice, iar in sudul tarii vor fi ploi si lapovita. Totodata, MAE a emis o atentionare de calatorie pentru romanii care doresc sa ajunga in Franta, potrivit careia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca sau sa tranziteze Austria cu privire la emiterea de catre autoritatile locale a unui cod rosu de ninsori si a unui cod galben de vant, pentru perioada 8 - 11 ianuarie. In perioada mentionata, vor fi ninsori…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru cetatenii romani care-si fac planuri de vacanta in Grecia. Serviciul de meteorologie local prognozeaza furtuna, lapovita, ninsoare si valuri violente.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Franceze ca, urmare a atacului armat din seara de 11 decembrie 2018, de la Strasbourg, ministrul francez de interne a anuntat decizia declansarii nivelului maxim…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca sunt anuntate proteste in regiunea Mons - Borinage (sudul Belgiei) in data de 14 decembrie, precum si la Bruxelles, in dupa-amiaza zilei de 16 decembrie. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis un cod portocaliu de fenomen...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca autoritatile locale vor mentine pana la data de 30 aprilie 2019 controalele la frontiere, facand cunoscuta "persistenta" amenintarii teroriste. Controalele la frontiere…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Danemarcei cu privire la decizia de prelungire a efectuarii controalelor la frontiera danezo germana, pana la data de 11 mai 2019.Potrivit MAE, in aceste conditii, toate persoanele care calatoresc…