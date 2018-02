Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii…

- Mnisterul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, în conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie,

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, marti, atentionari de calatorie pentru Republica Franceza si Regatul Suediei, urmare a emiterii unor Coduri portocalii de ninsoare si viscol. Potrivit unui...

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat marti ca Parlamentul Scotiei nu va aproba proiectul de lege in forma prezentata de catre premierul britanic Theresa May privind retragerea din Uniunea Europeana, intrucat sunt incalcate anumite principii ale descentralizarii, relateaza BBC News.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica, pentru perioada 26-28 februarie 2018, precipitații abundente sub forma de ninsoare, insoțite de intensificari ale vantului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia cu privire la emiterea unui cod portocaliu si galben de ninsori, vant si ger pe teritoriul acestui stat. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, MAE atrage…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in perioada 26 - 27 februarie 2018, intreg teritoriul acestei tari se va afla sub avertizare cod rosu si cod portocaliu.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, in perioada 26 ndash; 27 februarie 2018, intreg teritoriul R. Bulgaria va fi afectat de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie și Hidrologie, in perioada 26 – 27 februarie 2018, intreg teritoriul R. Bulgaria va fi afectat de…

- Lidera partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a apreciat joi ca Brexitul reprezinta o “amenintare evidenta si iminenta” la adresa Acordului din Vinerea Marea, care garanteaza pacea in Irlanda de Nord de doua decenii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. “Realitatea…

- Prințul Șerban Cantacuzino a murit. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, Șerban Cantacuzino s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Republica Moldova ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de 15…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, aflat intr-o vizita la Londra, a avut o intrevedere cu ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Sorin Dan Mihalache.

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, se afla intr-o vizita de lucru la Londra, in perioada 12-15 februarie a.c. Cu acest prilej, dl. Mihai Daraban a avut o intrevedere cu E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca serviciul grec de meteorologie a declarat cod galben de vreme nefavorabila...

- Premierul britanic Theresa May a declarat vineri ca se va conveni asupra unei perioade de tranzitie cu Uniunea Europeana in urmatoarele sapte saptamani, sefa guvernului de la Londra incercand astfel sa atenueze ingrijorarile ca ajungerea la un acord s-ar putea prelungi, transmite Reuters, informeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de recentele declaratii ale prim-ministrului Marii Britanii, Theresa May, prin care se facea referire la o posibila limitare a drepturilor cetatenilor europeni care vor dori sa se stabileasca in Marea Britanie la o data ulterioara termenului de retragere a acestui…

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17 - 18 ianuarie 2018 se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, materializate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17 - 18 ianuarie 2018 se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, materializate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17-18 ianuarie 2018, se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, materializate…

- Meteorologii au emis astazi mai multe avertizari cod portocaliu si cod galben de vreme rea. Potrivit informatiilor ANM, judetul Tulcea va fi sub cod portocaliu, iar judetul Constanta sub cod galben. Astfel, in intervalul 17 ianuarie, ora 14.00 ndash; 18 ianuarie, ora 22.00 mai multe judete, printre…

- Ansamblul Imago Mundi va reconstitui muzical Marea Unire, luni, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Nationale, la ICR Londra, oferind publicului o calatorie sonora prin toate provinciile românesti care au dat nastere României Mari în urma cu 100 de ani. Evenimentul va fi deschis de ambasadorul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow. Alerta a fost emisa ca…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow. Alerta a…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis, ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundatii puternice pe coasta de vest a Irlandei, o alerta de vant puternic,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie 2018.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus luni un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. "De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste…

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras-Severin este instituit cod portocaliu.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod portocaliu si cod galben ninsori si viscol, dar si burnita si ceata pentru mai multe judete. COD GALBEN, valabil de la ora 11:00 pana la ora 17:00 Județul Buzau: Zona de munte; Județul Prahova: Zona de munte;…

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente. Pe de alta parte, in Italia este cod roșu de inundații.

- Institutul Britanic de Meteorologie a emis un Cod Galben de ninsori abundente. Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de nord, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de sud, iar in aceasta zona sa se transforme ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente.Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente. Condițiile meteorologice vor afecta, într-o…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente.

- Aeroportul Luton din Londra a fost inchis, din cauza vremii nefavorabile, astfel ca pasagerii imbarcati inclusiv spre destinatiile din Romania sunt nevoiti sa astepte. Peste 100 de romani blocati pe aeroportul Luton din Londra de sapte ore, dupa ce ninsoarea abundenta a dus la oprirea curselor, sustin…

- Cei peste 100 de romani blocati pe aeroportul Luton din Londra de sapte ore sustin ca au sunat la ambasada Romaniei in Marea Britanie, dar nu a raspuns nimeni. Ministerul Afacerilor de Externe anunta, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca nu a fost solicitata asistenta. Pasagerii zborului…

- UPDATE Uniunea Eurpeana (UE) si Regatul Unit se apropiau luni de un acord in vederea incheierii primei faze a negocierii divortului lor - inclusiv in dosarul irlandez -, ceea ce ar deschide calea unor negocieri comerciale reclamate cu insistenta de Londra, relateaza AFP, preluata de News.ro. Premierul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri, cu ocazia Zilei Nationale, decretele de decorare a unor consuli onorifici ai tarii noastre in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.In semn de deosebita apreciere pentru contributia personala, avuta de-a lungul timpului, in procesul…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, cu ocazia Zilei Naționale, decretele de decorare a unor consuli onorifici ai țarii noastre in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În semn de deosebita apreciere pentru contribuția personala, avuta de-a lungul timpului,…

- Gata, iarna iși ia rolul in serios! Meteorologii au emis un cod galben și portocaliu de ninsoare, vant, dar și ploaie pentru mai multe zone ale țarii. Intre timp, mai este un cod galben pana in seara zilei de joi.

- CHIȘINAU, 29 nov — Sputnik. Banca Naționala a Moldovei a informat ca în luna octombrie moldovenii au transferat în țara 116.13 milioane de dolari, mai mult cu 19 la suta comparativ cu perioada similara din anul precedent. Totodata, BNM menționeaza ca ”Rusia continua…