- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din judetul Larissa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si alte masini agricole, la data de 28 ianuarie 2019, pe drumul national, in zona…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca duminica traficul rutier va fi perturbat, in special in zona centrala a Bruxelles-ului si in Cartierul european, ca urmare a unui mars legat de repercusiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a prognozat, pentru 3 si 4 ianuarie, furtuna, lapovita si ninsoare, vant puternic de aproximativ 90-105 km/h si valuri violente…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca sunt anuntate proteste in regiunea Mons Borinage sudul Belgiei in data de 14 decembrie 2018, precum si la Bruxelles, in dupa amiaza zilei de 16 decembrie 2018.Se preconizeaza…

- Pe cale de consecința, se recomanda cetațenilor romani evitarea pe cat posibil a zonelor centrale ale Parisului in intervalul pentru care s-au anunțat proteste de strada, sa manifeste atenție sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe…

- MUNTENEGRU-ROMANIA LIGA NATIUNILOR. In conformitate cu legislatia muntenegreana, este interzis accesul pe stadion al persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihotrope, precum si a persoanelor cu comportament violent. Totodata, este interzisa introducerea si comercializarea…