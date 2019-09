Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru insula spaniola Gran Canaria, unde peste o mie de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetatie. Cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite zonele afectate.

- Dintre cele 18.347 de persoane spitalizate, 729 au prezentat simptome severe care necesita peste trei saptamani de internare, in timp 6.548 au avut probleme de sanatate mai putin serioase, necesitand un tratament mai scurt. Persoanele de peste 65 de ani au reprezentat 54,3 la suta din totalul celor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru urmatorul interval de timp, serviciul local de meteorologie a emis o prognoza de vreme nefavorabila - ploi torentiale, furtuni, vant in rafale si grindina. Potrivit…

- Romanii care sunt in Grecia sunt averizati de Ministerul Afacerilor Externe ca, in Grecia, Serviciul local de Meteorologie a emis o prognoza de ploi torentiale, furtuni, vant in rafale pentru perioada 13 - 14 iulie 2019.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca Secretariatul General de Protecție Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) in data de 12 iulie 2019, pe fondul vantului și al temperaturilor ridicate…

- Ploile abundente din aceasta regiune pot depasi nivelul mediu de precipitatii medii inregistrat, statistic, pentru intreaga luna iulie 2019, existand si riscul producerii de alunecari de teren, de crestere a nivelului raurilor, precum si cel de inundatii majore, care sa conduca la evacuarea populatiei…

- Tinerii romani care erau in tabara in Japonia si au ramas blocati, in drum spre casa, pe aeroporturile din Tokyo sau Milano au plecat sau urmeaza sa plece catre Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Potrivit sursei citate, o parte…

- Saptesprezece persoane au fost ranite in prefectura Yamagata, cate patru in prefecturile Niigata si Miyagi, si una in prefectura Ishikawa, informeaza agentia nipona. Agentia pentru gestionarea incendiilor si a dezastrelor naturale a anuntat ca nu au fost consemnate persoane disparute in urma…