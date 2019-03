MAE/Atenţionare de călătorie: Irlanda - Coduri portocaliu şi galben de vânt puternic Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vant puternic pentru regiunile Donegal, Leitrim, Mayo si Sligo si un cod galben de vant puternic pentru celelalte regiuni ale tarii. Vantul va atinge viteze medii de 50-65 km/h, cu unele rafale severe de pana la 110-130 km/h. Cele mai mari intensificari ale vantului se vor produce in zonele de coasta expuse, unde pot genera valuri foarte mari, precum si inundatii de coasta. Informatii actualizate pot fi regasite… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

