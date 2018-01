Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie 2018.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de COD GALBEN valabil in intervalul 29.12.2017 ora 22.00 si 30.12.2017 ora 02.00. Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m in zonele joase din judetul Buzau.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic si ceata valabil pentru 10 judete, pana la ora 11:00. Astfel,...

- Nouasprezece judete, printre care si Calarasi, se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru mai multe judete in care vizibilitatea va fi scazuta.

- Meteorologii au emis sambata un cod galben de vant asociat cu nincori pentru zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Atentionarea este valabila pana la ora 17.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in zona montana inalta, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, alte atentionari cod galben de vant si viscol, in zone inalte, la munte. De asemenea, codul galben de vant din Caras-Severin, a fost prelungit.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca Institutul National de Meteorologie si Hidrologie local a emis pentru marti un cod galben de ninsori, stratul de zapada format putand atinge 25 cm, pentru trei regiuni: Smolyan, Kardjali…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca prin Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis un cod galben de precipitații, care vor inregistra valori de peste 20 l/m2, pentru 4 regiuni, dupa cum urmeaza: Kardjali, Haskovo, Yambol…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in judete din Transilvania, pe durata urmatoarelor ore. Cod galben in judetul Brasov,...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente. Pe de alta parte, in Italia este cod roșu de inundații.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei cu privire la instituirea, de catre Institutul Regal de Meteorologie (IRM) local, a unui cod portocaliu de ninsori, in perioada 11 - 12 decembrie 2017.Conform acestei…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis in aceasta dimineața o avertizare de cod galben de vreme severa valabila im intervalul orar 07.45 – 10.00. Este vizat intreg județul Alba, dar și zonele joase din județele Mureș și Sibiu. Sunt așteptate ploi și lapovița care izolat vor favoriza depunerea…

- Condițiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de nord a Olandei, iar in sud sa se transforme in ploaie. Stratul de zapada poate atinge intre 5 cm și 10 cm, chiar pana la 15 cm in nord, iar viteza vantului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis, pentru duminica, un cod galben de atenționare pentru vant puternic.

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea meteo emisa vineri. Meteorologii au emis o noua atentionare cod galben de vant si ninsori puternice, valabila in mai multe zone din tara. Fenomene vizate: precipitații mixte in vest, nord și centru, ninsori la munte, intensificari…

- Atenționare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 09-12-2017 Ora : 11:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții. Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca prin Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis cod galben pentru vant puternic ce poate atinge la rafala viteze de pana la 25 m/sec., pentru urmatoarele ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri seara atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru opt judete, valabile pe parcursul urmatoarelor ore. Potrivit meteorologilor, pana la...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Norvegiei ca Institutul local de Meteorologie a emis o avertizare de vreme extrema pentru perioada 23-24 noiembrie 2017, care vizeaza regiunile nordice Helgeland,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de ninsori si vant puternic pentru zonele montane, valabila din aceasta noapte, de la ora 03.00 si pana miercuri, la ora 18.00. Meteorologii avertizeaza ca va ninge slab si in nord-vestul si centrul tarii. Se vor…

- Tipul mesajului : Atenționare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Valabil de la : 11-11-2017 ora 7:00 pana la : 11-11-2017 ora 9:00 In zona : Județul Vrancea: Zona joasa; Județul Vaslui; Județul Botosani; Se vor semnala : Local ceata care determina…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de vreme rea valabila pentru urmatoarele ore. Alerta este valabila pana la ora 9:00 si vizeaza județul Harghita. Mai precis, Baile...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei noi avertizari de vreme rea, inclusiv o avertizare cod galben si o avertizare cod portocaliu.Prima avertizare vizeaza intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma de lapovița și ninsoare la munte, in intervalul 28 octombrie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cod galben de vant și ninsori valabile in prima parte a zilei de sambata, in zonele de munte din șase județe. 1. COD GALBEN - Valabil intre orele 7:45 și 11:00 In zona: Județul Valcea: Zona de mun ...

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis mai multe atentionari nowcasting cod galben de ploi si vant valabile pana in dupa-amiaza zilei de marti, 24 octombrie in Bucuresti si in alte 8 judete, printre care si Ialomita.

- Ciclonul Ophelia nu influențeaza direct Romania, dar vremea frumoasa din Europa are legatura cu ce se intampla la marginile acestui munte de aer, care are o presiune mare, a declarat, pentru Libertatea, Roxana Bojariu, șeful Sectiei de Climatologie din cadrul Administratiei Naționale de Meteorologie.…

- Uraganul Ophelia, format în Oceanul Atlantic, a ajuns în Irlanda, luni dupa-amiaza, iar o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a fost doborât de furtuna peste masina ei, relateaza BBC citat de News.ro. Accidentul a avut loc în Waterford. De asemenea, aproximativ…

- Zeci de zboruri si curse de feribot au fost anulate inainte ca uraganul Ophelia sa ajunga in Marea Britanie si Irlanda, informeaza The Independent. Furtuna este asteptata sa ajunga luni dimineata in apropierea coastei de sud-vest a Irlandei. Autoritațile sunt in alerta maxima și iau masurile de rigoare…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod portocaliu de ploi și vant, valabila de sambata dimineața in 17 județe și Municipiul București, respectiv o atenționare Cod galben de precipitații, lapovița și ninsoare in zona montana, pentru