- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania, ca, in conformitate cu informatiile publicate in mass-media locala, in data de 9 august 2019, se va declansa o greva generala pe aeroportul El-Prat din Barcelona.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza pe cei care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetație (grad 4 din 5) luni, pentru zonele: insula Samos; insula Kos; insula Rhodos; sinsula Saria; insula Carpathos; estul insulei Creta. „Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, duminica si luni, mai multe organizatii sindicale din domeniul transporturilor au anuntat o greva a operatorilor statiilor de taxare de pe autostrazi, scrie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza Aeroportul El Prat - Barcelona ca, in perioada 27 - 28 iulie, activitatea pe aeroport va fi afectata din cauza grevei personalului de "handling" asigurat de IBERIA. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, informatiile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in cursul zilei de miercuri, 24 iulie, mai multe organizatii sindicale vor participa la o greva nationala care va afecta serviciile publice in domeniul transporturilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde sunt prognozate, incepand de joi, temperaturi ridicate, care vor depasi 35 de grade Celsius, in unele zone chiar 40 de grade Celsius. O alta atentionare a MAE vizeaza Croatia, unde este Cod portocaliu de canicula.MAE…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Indonezia ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale, rezultatele alegerilor prezidentiale vor fi date publicitatii in intervalul 22-26 mai 2019 si…