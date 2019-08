Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, in 23 si 24 iulie, mai multe regiuni ale

- Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe romanii care se afla ori intentioneaza sa mearga in Croatia sau Italia ca in perioada urmatoare vremea se va inrautati in aceste doua state, fiind prognozate ploi, furtuni si scaderi de temperatura. Potrivit sursei citate, in Croatia, Institutul Hidro-Meteorologic…

- Potrivit MAE, in Croatia, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru ziua de 10 iulie 2019, a fost emis cod portocaliu de furtuna, precipitatii intense si intensificare a vantului in regiunile Knin, Istria, Split, Dalmatia, canalul Velebit, golfurile Kvarner…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis marti o alerta de calatorie pentru Republica Elena, si Croatia, unde exista risc de incendii de vegetatie, dar si pentru Serbia, unde exista avertizari de canicula. * MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca exista…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovenia, unde este Cod portocaliu de canicula, astfel ca exista riscul aparitiei unor incendii de vegetatie pe litoral si in regiune din zona submediteraneana.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Croatia, unde sunt in vigoare coduri portocaliu si rosu de vant, care va atinge viteze de pana la 120 de kilometri pe ora, afectand transportul maritim si furnizarea electricitatii. Ca urmare, au fost inchise mai multe linii…