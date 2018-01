Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare la o licitatie deschisa in vederea achizitionarii serviciilor de transport aerian pentru deputati, anul viitor, valoarea estimata a contractului fiind de aproximativ 2,5 milioane de lei, fara TVA. Astfel, Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze servicii…

- Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze servicii de transport aerian de peste 2 milioane de lei, in 2018. Este vorba de curse interne, pentru naveta din teritoriu la București. Cererea de oferta a instituției se refera la curse regulate, pe toate rutele nationale interne, operabile de catre companii…

- Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare la o licitatie deschisa in vederea achizitionarii serviciilor de transport aerian pentru deputati in anul 2018, valoarea estimata a contractului fiind de aproximativ 2,5 milioane de lei, fara TVA.

- Proiectul de modificare a Legii Agenției Naționale de Integritate (ANI) ar avea efecte majore daca va trece și de Senat in forma adoptata de Camera Deputaților. Intr-un raspuns catre romaniacurata.ro, ANI spune ca propunerea legislativa avansata de deputatul PSD Florin ...

- Președintele Comisiei pentru Administrație publica din Camera Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, in contextul dezbaterilor din plen privind bugetul pe anul viitor, ca majoritatea guvernamentala i-a „platit un tain" de zeci de milioane de lei UDMR-ului.

- La jumatatea lunii martie, ei au anuntat atragerea unei investitii de 10 milioane de dolari din partea FirstMark Capital, fond care a investit si in Airbnb. In ultimii 3 ani, Brooklinen a generat venituri de peste 30 de milioane de dolari. Celor doi soti le-a venit ideea afacerii dupa ce au incercat…

- Gigi Becali il provoaca pe Victor Pițurca. Acuzat de Victor Pițurca de faptul ca nu se pricepe la fotbal și ca s-a implicat de multe ori in alcatuirea echipei pe care o patroneaza, finanțatorul Stelei i-a oferit un raspuns taios fostului selecționer al Romaniei. Gigi Becali l-a indemnat sa cumpere Dinamo.…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei, echivalentul a 4.827 de salarii minime brute pentru lefurile alesilor, deplasarile in strainatate, diurne, cazare, transport si asigurarea activitatii birourilor parlamentare.

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii. Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846…

- Fondul de rezerva al Guvernului este in mod oficial gol. La dezbaterile pe legea bugetului de stat pe 2018, ultimii bani s-au dus la romanii de pretutindeni și la Radioul Public. Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa a precizat ca in momentul dezbaterii bugetului Ministerului pe care il conduce,…

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere fostul cinema Lumina, oferind actualului proprietar suma de 1,6 milioane de euro din bugetul local, dupa rectificarea bugetara, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), ce va avea loc…

- Un milionar organizeaza o loterie pentru a-și oferi vila de 2,3 milioane de lire sterline pentru un bilet de 10,50 lire sterline. Casa vine la pachet cu o mașina Rolls Royce, o pivnița plina de vinuri scumpe, gradinar și menajera, scrie libertatea.ro.

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2018, in suma de 694 de milioane de lei, a primit marti aviz favorabil din partea comisiilor de Agricultura reunite din Parlament, fiind aprobat si un amendament care vizeaza suplimentarea prin…

- Bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) a primit aviz favorabil, marți, din partea comisiilor reunite de specialitate din Camera Deputaților și Senat, cu 11 voturi pentru și 5 impotriva. Proiectul de buget pentru anul 2018 prevede o alocare de 291,272 milioane…

- Ei transmit ca dupa ce ieri a fost votata prima lege a justiției in Camera Deputaților, ”un moment simbolic a fost pierdut.”. Declic mai transmite ca ”lupta e departe de a fi incheiata. Pe scurt, aceasta e procedura care urmeaza in Parlament, cu mențiunea ca Senatul e camera care are ultimul cuvant.…

- Muzeul Bucovinei are, pana la aceasta ora, incasari de 1,668 milioane de lei la obiectivele pe care le are in administrare. Directorul muzeului, Emil Ursu, a declarat, ieri, ca cea mai mare suma provine din vanzari de bilete, respectiv 1,217 milioane de lei, iar restul banilor au fost incasati din ...

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam...

- Anuntul postat de Camera Deputatilor are ca obiect furnizarea de combustibili auto alimentati pe baza de carduri de credit, in anul 2018, cu posibilitatea prelungirii pana la 30.04.2019. „Valoarea minima a intervalului (...) respectiv 1.687.395 lei fara TVA, reprezinta valoarea estimata a…

- Camera Deputatilor a lansat un anunt de participare la licitatie deschisa pentru furnizare de carburanti auto in anul 2018, valoarea estimata a contractului fiind de 1,7 milioane de lei, fara TVA, iar in cazul in care acesta s-ar prelungi pana in aprilie 2019, de 2,2 millioane de lei, fara TVA.

- Uniunea Europeana se va ocupa de finanțarea unui proiect în 2018 pentru a oferi tinerilor din statele membre UE șansa de a calatori gratuit cu trenul tot în alte state membre UE. Astfel, 12 milioane de euro vor fi alocate pentru 30.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii care împlinesc…

- Trimisul special al AGERPRES, Marius Fratila, transmite: Uniunea Europeana va finanta in 2018, potrivit bugetului anual adoptat joi de plenul legislativului comunitar, un proiect pilot de 12 milioane de euro...

- Grupul chinez din domeniul energiei CEFC, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, s-a aliat cu grupul financiar ceh Penta Investments pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american…

- Oferta este valabila pentru rezervari efectuate marti si calatorii in luna ianuarie, spre destinatii precum Milano, Bruxelles, Berlin, Londra, Frankfurt si plecari din Timisoara si Oradea. "Temperaturile au scazut, la fel si tarifele noastre. Astazi avem 100,000 de locuri, de la doar 4.99E pentru calatorii…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 252 voturi "pentru", unul "impotriva" si 10 abtineri, proiectul de lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918-Alba Iulia. Pentru inatreaga investitie se vor aloca de la bugetul de stat maximum 18,8 milioane lei.

- eMAG are 2.000.000 de produse in oferta, valoarea totala a reducerilor ajunge la 40.000.000 de euro. La ora 7.03 se vandusera 4293 de televizoare, 1.478 de laptopuri, 4.973 de telefoane, 2.602 de electrocasnice mici si 776 de frigidere. De asemenea, clientii eMAG au cumparat 65 de grame aur, 10 automobile…

- BLACK FRIDAY 2017. Reducerile totale ale platformei eMAG se ridica la 40 de milioane de euro, anul acesta, de Black Friday, eveniment care va avea loc pe 17 noiembrie, fiind disponibile doua milioane de produse de la eMAG si de la cei peste 4.000 de selleri din Marketplace care au pregatit stocuri.…

- Romanilor le place sa calatoreasca, insa ultima isprava cu bilete Wizz Air sau Blue Air gratuite ar trebui sa-i faca sa fie mai atenți la țepe. Asta vine la cateva saptamani dupa ce Tarom a trecut prin același scenariu. Problema nu e ca romanilor le place sa viziteze și sa cunoasca locuri noi, problema…

- Un tânar din Marea Britanie s-a îmbatat atât de tare la o petrecere, încât și-a pierdut portofelul cu actele în el și nu și-a mai putut aminti unde. A doua zi a avut parte de o surpriza.

- Deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedintele Comisiei pentru Buget, Finante si Banci din Camera Deputatilor, critica masurile fiscale adoptate, in sedinta, de Guvernul PSD Mihai Tudose si sustine ca "reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10 , in esenta o masura pozitiva, vine cu un impact devastator…

- Romanii care cauta calatorii ieftine in 2018 pot economisi, in medie, pana la 34% din costuri daca fac rezervare cu 60 de zile inainte de plecare, arata un studiu realizat de motorul de cautare pentru bilete de avion și hoteluri Momondo.

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a anuntat ca, ieri, a primit numeroase notificari despre existența unei noi scheme de tip #scam / #phishing. De data aceasta, atacatorii s-au folosit de imaginea wizzair.com. Modul de operare a ...

- O noua inselaciune face victime. Zeci de mii de romani au fost pacaliti astazi de hackeri sa isi dea datele de pe card, ademeniti cu posibilitatea ca ar putea primi bilete de avion gratis. Centrul de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica a anuntat ca mii de romani au ramas fara bani pe card,…

- Propunerea legislativa a fost initiata de 103 deputati si senatori si inregistrata la Camera Deputatilor, solicitandu-se punctul de vedere al Guvernului si aviz de la Consiliul Economic si Social. In motivarea propunerii legislative este adus in prim plan faptul ca exista 250 de milioane de obezi in…

- Ramasitele unui pradator zburator urias care se hranea cu pui de dinozauri au fost descoperite in Mongolia. Reptila ce avea dimensiunile unui avion a trait in urma cu 70 de milioane de ani si avea o deschidere a aripilor de 11 metri, fiind...

- 6 dispozitive automate pentru emiterea și reincarcarea titlurilor de calatorie din oferta transportatorului public, dar și a Metrorex, vor fi instalate pana la finele anului in Piața Romana, Piața Sudului, Piața Unirii (cap linie tramvai 32), Crangași Metrou și strada Sebastian. Potrivit profit.ro,…

- Transgaz ar putea participa la licitatia organizata de Agentia Proprietatii Publice (APP), in periada 27 noiembrie – 1 decembrie, pentru privatizarea Vestmoldtransgaz. Pretul de pornire a licitatiei este de 9 milioane de euro, cumparatorul fiind obligat sa investeasca 93 milioane euro in urmatorii doi…

- Costurile pentru sustinerea activitatii parlamentarilor de Iasi se ridica la peste 1,6 milioane euro intr-un an de mandat. Acestea aproape s-au dublat dupa cresterile semnificative decise in aceasta vara de catre Parlament ce au fost aplicate atat in ceea ce inseamna indemnizatia, cat si sumele forfetare.…

- Potrivit aeronews.ro, zborurile spre coasta de est a Statelor Unite ar urma sa fie operate cu A321ceo (Current Engine Option), model ce are o autonomie de 5950 km. Wizz Air are 22 in flota și trebuie sa primeasca inca 19 pana in 2019. Compania aeriana a mai comandat 10 modele in luna iunie, ele urmand…

- Wizz Air ar planui sa introduca primele zboruri transatlantice ale companiei low cost, care ar decola de pe aeroportul londonez Luton catre New York și Toronto, in martie 2018, scrie Digi24.ro.

- Camera Deputatilor vrea sa achizitioneze mobilier pentru „dormitor, camera de zi si sufragerie”, in valoare de peste 150.000 de lei, potrivit unui anunt postat de institutie. Astfel, Camera Deputatilor intentioneaza sa incheie un contract de achizitii publice care are ca obiect furnizarea…

- In timp ce foarte multi oameni cauta pe web cele mai bune oferte pentru a da cat mai putin pe un bilet de avion, exista persoane care sunt dispuse sa plateasca pentru o calatorie pretul unei masini noi (30.000 dolari / 24.000 de euro), scrie therichest.com . Ce companii aeriene din lume au astfel de…

- Compania TAROM a lansat, luni, oferta de toamna care include bilete de avion la prețuri începând de la 39 euro dus-întors (cu toate taxele incluse) pentru zboruri interne și de la 60 euro dus (cu toate taxele incluse) pentru zboruri externe.

- Compania TAROM a lansat, luni, oferta de toamna care include bilete de avion la prețuri incepand de la 39 euro dus-intors (cu toate taxele incluse) pentru zboruri interne și de la 60 euro dus (cu toate taxele incluse) pentru zboruri externe. Potrivit unui comunicat al operatorului aerian…