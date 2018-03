Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca prezenta fostului premier Adrian Nastase la o conferinta in Moscova cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale din Rusia nu a beneficiat de sustinerea MAE, nici organizatoric, nici financiar. De asemenea, MAE sustine ca diplomatii din cadrul Ambasadei…

- Franta a anuntat, duminica, ca nu recunoaste desfasurarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea, la patru ani dupa anexarea "ilegala" a peninsulei ucrainene de catre Moscova, informeaza AFP. "Franta nu recunoaste organizarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea astazi, duminica",…

- Presa rusa o pune la colt pe sefa guvernului britanic Theresa May, acuzata ca a 'otravit' relatiile cu Moscova, dupa anuntul Londrei privind instituirea unei serii de sanctiuni impotriva Rusiei...

- "Haideti sa restabilim adevarul! Adevarul este ca inaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat si m-a invitat la sediul PSD, spunandu-mi ca doreste sa ma roage ceva. I-am raspuns ca il astept la sediul UNPR din aceeasi curte. Imi amintesc si azi - poate domnul Dragnea a uitat…

- Fostul sef al UNPR, Gabriel Oprea dezminte dezvaluirile facute de pesedintele PSD, Liviu Dragnea, cu privire la modul in care s-ar fi petrecut sustinerea candidaturii lui Valeriu Zgonea la sefia partidului. Conform fostului ministru de Interne, Dragnea ar fi avut sustinerea sa totala, fara sa fie vorba…

- Gabriel Oprea ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce aceștia s-au lansat intr-o polemica, privind sprijinul acordat in accederea lui Dragnea in fruntea PSD. ”Haideti sa restabilim adevarul! Adevarul este ca inaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat si m-a invitat la sediul…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Delegatia Romaniei a fost coordonata de Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul National al Rectorilor si Casa Regala a Romaniei. La manifestarile targului, reprezentanti de la 17 universitati romanesti au prezentat informatii despre programele de studiu in limbi straine…

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamina viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, citat de agentia TASS, transmite…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (al NATO - n.red.)…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de management pentru Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, impreuna cu reprezentantii Secretariatului Tehnic Comun din Suceava, a organizat miercuri, 28 februarie a.c., la Chisinau, o sesiune…

- MAE, atentionare de calatorie pentru Serbia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia cu privire la emiterea unui cod portocaliu si galben de ninsori, vant si ger pe teritoriul acestui stat. MAE atrage atentia…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, este asteptat miercuri la Belgrad pentru o vizita oficiala de doua zile, menita sa intareasca relatiile traditional stranse dintre Rusia si aceasta tara din Balcani, in pofida faptului ca aspiratiile pentru un statut de tara membra a UE castiga tot mai mult teren…

- Comitetul Executiv al PSD a decis saptamana trecuta sa concedieze 27 de secretari de stat din totalul de 135, din toate ministerele guvernului. Adevarul scrie, citand surse din conducerea PSD, ca printre demnitarii inlocuiti va fi si Danut Sebastian Neculaescu, secretar de stat in Ministerul…

- Madalina Iordate, fosta Enache, infirma categoric, prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , zvonurile conform carora motivul divortului de Gabi Enache ar fi fost o presupusa relatie conjugala pe care ea ar fi avut-o cu Mihai Balasa, coechipier cu ex-sotul ei la FCSB. Tanara a explicat…

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Contactele dintre Rusia si NATO nu au experimentat o dezvoltare in 2017, din cauza pozitiei conflictuale a NATO fata de Moscova, potrivit unui raport prezentat joi de catre Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei TASS. "Rusia a mentinut un curs independent de politica externa in 2017,…

- Comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, vorbeste intr-un editorial pentru Adevarul despre importanta protejarii datelor cu caracter personal pentru a face fata riscurilor digitale ale secolului 21.

- "Relatiile cu Rusia reprezinta un numar imens de posibilitati relatiile tarii noastre cu alte state. Tara noastra vrea sa imbunatateasca relatiile cu Rusia prin promovarea activitatilor economice comune, in insulele nordice si a planului econimic in 80 de puncte. In mod consecvent, vom implementa,…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, care a fost rechemat la Chișinau, este așteptat la Ministerul de Externe pentru o discuție cu noul ministru, Tudor Ulianovschi, scrie radiochisinau.md Despre modul cum vede colaborarea cu Rusia, Ulianovschi a raspuns ca discuțiile vor avea loc „pe…

- Fotograful newyorkez David Leventi incepea, in urma cu aproximativ zece ani, un proiect caruia i-a dedicat cinci ani: a fotografiat salile teatrelor de opera faimoase in intreaga lume. De la Ateneul Roman, la Opera Garnier, la Opera Regala Suedeza si pana la Teatrul Bolsoi din Moscova, Leventi a realizat…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a catalogat drept inacceptabila declaratia Washingtonului in legatura cu alegerile prezidentiale din martie 2018. In opinia expertilor de la Moscova, americanii nu vor putea interveni in ...

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 intr-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației in Donbas nu sunt indeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei in viața politica interna a țarilor occidentale…

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se asteapta la o intensificare a dialogului Aliantei cu Rusia in 2018, atat la nivel politic, cat si pe canalele militare de comunicare, transmite vineri dpa. Relatiile NATO-Rusia au atins cel mai scazut nivel de dupa Razboiul…

- Președintele Igor Dodon a avut o discuție cu președintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, in cadrul summit-ului neformal al CSI, care s-a desfașurat ieri, 26 decembrie, la Moscova. Cei doi oficiali au abordat toate aspectele legate de relațiile bilaterale. ”Am remarcat faptul ca, in pofida retoricii…

- Secretarul american al Apararii, in consultare cu secretarul de stat, trebuie sa prezinte Congresului un raport privind cooperarea in materie de securitate intre Moscova și Balcanii de Vest, scrie publicația Balkan Insight. „Raportul va include o evaluare a cooperarii in domeniul securitații intre…

- Liderii rusi au pozitionat tara in "opozitie directa cu Occidentul", provocand ingrijorari ca relatiile intre cele doua parti sunt la nivelul cel mai ostil de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat vineri la Moscova ministrul de externe britanic Boris Johnson, relateaza dpa. "Relatiile…

- In timpul vizitei sale in Rusia, secretarul britanic de externe, Boris Johnson, intenționeaza sa faca o declarație dura in care sa acuze Moscova de destabilizarea situației din Europa și necesitatea incetarii acestor activitați, se arata in declarația ministrului, emisa in ajunul plecarii sale in Rusia,…

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Relatiile dintre Ankara si Moscova par mai amicale ca niciodata, desi exista in continuare unele puncte de dezacord, la un an de la asasinarea ambasadorului Rusiei in Turcia, relateaza AFP. Pe 19 decembrie 2016, ambasadorul rus la Ankara Andrei Karlov, un veteran al serviciilor diplomatice din tara…

- „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii oficiale la demersurile repetate ale autoritatilor moldovenesti pe marginea acestor…