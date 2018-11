MAE ucrainean: Putin are planuri pentru toată coasta mării,…

Rusia nu se va opri și va incerca in continuare sa dezmembreze Ucraina, a declarat ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Pavel Klimkin, citat de Adevarul ucrainean. „Nu trebuie sa fiți un James Bond, un superspion, ca sa ințelegeți ca Rusia are planuri pentru Mariupol și intreaga coasta. Cred ca in totalitatea acțiunilor, militare și nemilitare, […]