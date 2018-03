Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul roman al Afacerilor Externe a anuntat, vineri, ca trei dintre cele sase persoane decedate in urma exploziei produse la o uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei Romaniei in Cehia. Presedintele Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc la o uzina chimica din Cehia, solicitand autoritatilor romane sa intreprinda de urgenta toate demersurile pentru ca familiile victimelor cetatenilor romani sa primeasca asistenta necesara.

- Presedinte Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc joi la o uzina chimica din Cehia, exprimandu-si regretul ca cetateni romani au cazut victime ale acestui accident. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristete despre accidentul…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga, relateaza AFP. ‘Am primit informatii despre sase persoane care si-au pierdut viata si altele au…

- Șase persoane și-au pierdut viața in Cehia, in urma unei explozii izbucnite la o uzina petrochimica din apropiere de Praga. Patru persoane ranite au fost recuperate de echipele de salvatori, doi dintre aceștia fiind in stare grava, potrivit ABC. Pompierii nu s-au pronunțat…

- O deflagratie a curmat sase vieti si a trimis pe mana medicilor alte cateva persoane. Explozia in urma careia au rezultat victimele a afectat o uzina chimica aflata in orasul ceh Kralupy nad Vltavou, potrivit site-ului BBC. Inca nu se cunosc exact cauzele care au generat aceasta explozie. Revenim! 6…

- Sase oameni au murit in Cehia intr o explozie produsa la o uzina petrochimica in orasul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga, potrivit Digi 24.Echipele de salvatori au reusit sa recupereze patru raniti. Doi dintre ei sunt in stare grava, unul a fost transportat cu elicopterul la un…

- Sase oameni au murit in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga.Echipele de salvatori au reusit sa recupereze patru raniti.

- Sase persoane au fost ucise intr-o explozie la o uzina chimica din Cehia, joi, scrie BBC. Explozia a avut loc la o unitate Unipetrol din orasul Kralupy nad Vltavou, la nord de capitala. “Am primit...

- Cel putin sase persoane au murit si mai multe persoane au fost grav ranite, intr-o explozie survenita joi dimineata intr-o uzina chimica din Kralupy nad Vltavou (30 de kilometri la nord de Praga), au anuntat pompierii, relateaza AFP.

- O explozie a avut loc la uzina chimica Synthos, care se afla in orasul Kralupy nad Vltavou, de langa capitala Cehiei, Praga. Cel putin sase persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor locali,Vladimira Kerekova.

- O explozie s-a produs joi la o uzina petrochimica din Cehia. Un prim bilanț anunța cel puțin 6 morți și mai mulți raniți, relateaza AP."Am primit informații despre șase morți și alți raniți grav ", a declarat purtatorul de cuvant al pompierilor din regiunea Bohemiei, Vladimira Kerekova, citat…

- Șase persoane au murit in urma unei explozii produse la o fabrica din apropierea capitalei Cehiei. Doua persoane au fost ranite grav, titreaza presa straina. O explozie puternica a avut loc la o uzina de petrochimice din orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la nord de Praga. Potrivit Express.co.uk, care…

- Potrivit primelor informatii confirmate este vorba despre cel putin 6 persoane ucise de explozia de joi dimineata, la uzina chimica Kralupy-nad-Vltavou, aflata la 30 de kilometri de Praga, au anuntat pompierii. Revenim cu amanunte

- O explozie a avut loc la uzina Synthos din orașul Kralupy nad Vltavou, situat la nord de Praga. 6 oameni au murit și mai mulți au fost raniți, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor, citat de Associated Press.

- Cel putin doua persoane au fost ranite miercuri, intr o explozie la o uzina a societatii Brenntag, la Saint Sulpice, in Tarn sud vest , potrivit La Deacute;pecirc;che, citata de Le Figaro.Explozia a avut loc intr o cuva de solventi, din motive necunoscute in aceasta faza, scrie Digi 24.Societatea Brenntag,…

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- Mii de cehi au manifestat luni seara la Praga si in circa zece alte orase pentru a protesta fata de numirea, vineri, la sefia comisiei parlamentare de control a politiei, a deputatului comunist Zdenek Ondracek, fost membru al fortelor de ordine pe timpul comunismului, transmite AFP. Aproximativ…

- Astfel, aradenii interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje, 200 locuri șofer manipulare bagaje, 39 șofer de camion, 10 programator PLC, 5 șofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut, 3 bucatar,…

- Depozitarul Central și Uniunea Nationala a Notarilor Publici vin in intampinarea celor care, la intocmirea actelor de succesiune, nu știu daca și ce acțiuni au deținut persoanele decedate, astfel incat eventualele acțiuni sa fie inscrise in masa succesorala. Intr-un comunicat remis redacției, Depozitarul…

- Tribunalul municipal din Praga l-a pus in libertate marti pe responsabilul kurd din Siria, Saleh Muslim, refuzand mentinerea acestuia in detentie dupa arestarea survenita sambata, a anuntat avocatul sau, Miroslav Krutina, relateaza AFP. Potrivit avocatului, Saleh Muslim a promis sa colaboreze…

- In contextul avertizarii meteo de Cod Portocaliu de ger si ninsori sub incidenta caruia se afla judetul Brasov, pana joi dimineata, agentii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie si cei de la Politia Locala au desfasurat, in aceste zile, activitati de identificare si conducere a persoanelor…

- Un barbat din Bocsa a fost prins de catre politisti la cateva minute dupa ce a abandonat pe marginea drumului o catea. Politistii locali din Buzias au anuntat ca individul a fost observat de catre doi cetateni din localitatea Silagiu care au anuntat autoritatile. ”In urma sesizarii formulate de catre…

- Un lider al kurzilor din Siria, Saleh Muslim, a fost arestat la Praga la cererea Turciei, a anuntat duminica, intr-un comunicat, coalitia de partide din care face parte acesta, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia din capitala ceha a precizat ca a actionat in baza unui mandat de arestare emis de Turcia…

- Al doilea gasit in Cehia este un tanar de 22 de ani, din comuna Ipatele, care fusese condamnat la doi ani de inchisoare tot pentru furt calificat. Acesta a primit condamnarea de la judecatorii din Constanta si a fost gasait tot in Praga. Al treilea iesean a fost gasit in capitala Italiei. „A fost localizat…

- Epoca digitala a modificat in mare masura conditiile necesare desfasurarii unui spionaj de calitate si a crescut rolul tarilor mici in acest domeniu. In era spionajului cibernetic, chiar si tarile mici pot juca in curtea celor mari, scrie expertul in securitate Mark Galeotti, care activeaza in prezent…

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse ieri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.: Twitter) In momentul producerii deflagratiei, in apropierea rezervorului…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, luni, ca a depus proiectul de lege privind castrarea chimica a pedofililor dupa un model „mai soft decat exista in Cehia, Polonia, Italia, Germania”.

- In urma demersurilor complexe susținute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la data de 21 ianuarie 2018 au fost finalizate procedurile specifice de repatriere din Siria, prin Liban, a unui grup format din sase cetateni romani si un membru de familie, cetatean sirian.…

- Zeci de TIR-uri, autoutilitare, autocare și autoturisme au fost efectiv strivite dupa ce, cel mai probabil, unul sau mai mulți șoferi au derapat pe autostrada D1, care leaga capitala Praga de Brno, datorita stratului de gheata care a acoperit carosabilul in urma ninsorilor abundente. Potrivit…

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Zeci de camioane și mașini au fost implicate zilele trecute intr-un carambol, pe autostrada dintre Praga și Brno (Cehia). In accident au fost implicați și mai mulți șoferi romani. O familie originara din Satu Mare, prinsa in ambuteiaj, a filmat locul accidentului și astfel s-au observat proporțiile…

- Mai multe tiruri, camioane si autoturisme s-au ciocnit pe autostrada principala dintre Praga si Brno. Un roman, care a fost prins in teribilul carambol, a filmat dezastrul produs in urma izbiturilor puternice si a facut totul public. Accidentele in lant s-au produs din cauza vremii nefavorabile, care…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmit AFP si Xinhua. ''Camera inferioara nu a acordat votul de încredere guvernului'', a declarat presedintele…

- Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un grup de reporteri la o sectie de vot din Praga si s-a dus direct in fata lui Zeman, care se pregatea sa-si prezinte actul de identitate in fata comisiei electorale. Tanara si-a ridicat mainile in aer, aratandu-si pieptul pe care…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava, relateaza News.ro citand AFP.

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Gheorghe Preoteasa, batranul in varsta de 84 de ani din Mușatești dat disparut, are 1,65-1,70 m inaltime, aproximativ 60-65 kg, par grizonat, sprancene și barba albe. Barbatul are și semne particulare, respectiv probleme la ochiul drept și probleme de auz. Batranul a plecat marți de la domiciliu cu…

- Cum ar arata o colecție de fotografii de brazi din jurul lumii? Cum moldovenii sint pretutindeni, ideea nu pare chiar atit de nerealizabila. Unde se afla cel mai frumos pom de Craciun, vedeți in fotografiile de mai jos. Pozele au fost facute in Madrid, Spania, Haifa, Israel Vatican Milano, Italia, Bologna,…

- Panica la Sankt Petersburg. O bomba a explodat intr-un supermarket din capitala culturala a Rusiei, ranind cel puțin 13 oameni. Opt dintre ei au fost transportați de urgența la spital, insa viața lor este in afara oricarui pericol.

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. O initiativa similara…

- "Recunoasterea si echivalarea diplomelor obtinute in strainatate reprezinta procesul prin care Romania, ca stat si ca natiune, intelege sa valorifice cunoasterea obtinuta de persoanele care au absolvit studii in strainatate si care doresc sa vina sau sa revina in tara. Persoanele in cauza pot fi…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul a doua calauze, cetateni din Sudan si Siria. Calauzele…