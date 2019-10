Stiri pe aceeasi tema

- Trei cetateni romani, dintre care doi minori, au fost repatriati, joi, din Libia, prin Republica Tunisiana si Republica Turcia, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.Repatrierea a avut loc cu sprijinul Ambasadei Romaniei la Tunis, a Ambasadei Romaniei…

- Pentru ca prețurile la mâncare au crescut, turcii se pregatesc de iarna facând conserve de legume și fructe. Capacele de borcan sunt atât de cautate și au devenit atât de greu de gasit încât oamenii au început sa le fure. De asemenea, aceste obiect aparent marunte…

- Ca urmare a atacului terorist care a avut loc la Kabul, din dispozitia Ministrului afacerilor externe a fost activata Celula de criza din cadrul MAE. Colegul nostru ranit in timpul atacului din Afganistan este acum in afara oricarui pericol. Starea sa de sanatate este stabila si urmeaza sa fie transferat…

- Viena a fost desemnata, pentru doilea an consecutiv, cel mai bun oras pentru locuit din lume, intr-un clasament publicat miercuri, potrivit agerpres.ro Capitala austriaca si-a confirmat pozitia dupa ce a fost desemnata in 2018 orasul cel mai „locuibil” din lume in clasamentul anual realizat de The…

- MAE depune eforturi pentru repatrierea unui copil roman din Siria Ministerul de Externe încearca sa preia în custodie si sa repatrieze un copil român aflat într-o tabara de refugiati din Siria. Prezenta copilului în tabara a fost semnalata pe patru iunie. De acest caz…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca urmarește cazul unui cetațean minor roman aflat intr-o tabara de refugiați de pe teritoriul Siriei din momentul semnalarii acestuia in data de 4 iunie. MAE face demersuri in vederea preluarii in custodie și repatrierii in siguranța a minorului."Ministerul…

- "Autoritatile competente turcesti au anuntat ca circulatia autovehiculelor si a persoanelor va fi restrictionata in zona stadionului, pentru dupa-amiaza si seara zilei de 14 august 2019. Avand in vedere ca stadionul Besiktas este situat in centrul Istanbulului, intr-o zona turistica importanta, in…

- Repatrierea a fost realizata, arata sursa citata, cu sprijinul Ambasadelor Romaniei la Damasc, Ankara, a Consulatului General al Romaniei la Istanbul si a Consulului onorific al Romaniei la Iskenderun.Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Ankara, a intreprins…