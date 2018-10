Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a ajuns intr-o situație incredibila, in Costa Rica. Cunoscuta ca un om cu o situație financiara buna, Elena Udrea a facut cerere pentru avocat din oficiu, ceea ce inseamna ca fie nu avea bani...

- Doi români au murit și alți trei au fost raniți grav în urma unui accident rutier produs în vineri dimineața în Ungaria, între localitațile Cegled și Albertirsa, raniții fiind internați în prezent într-un spital din zona. ”Ambasada României la…

- Cetatenii români care se afla în Grecia pot solicita asistenta consulara la Ambasada României la Atena. În Grecia este cod portocaliu de vreme nefavorabila. Sunt probabile averse, furtuni la nivel local si vânt puternic în cea mai mare parte a tarii.…

- Doi cetațeni romani au fost identificați printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, anunta Ministerul Afacrilor Externe (MAE). Institutia precizeaza ca operatiunile de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt…

- "O echipa consulara mobila, condusa de seful oficiului consular de la Torino, s-a deplasat la locul incidentului si la spitalele din zona pentru a acorda asistenta consulara. Conform datelor preliminare obtinute, pana la acest moment, de echipa consulara mobila aflata la fata locului, printre persoanele…

- Ambasada Romaniei din Indonezia susține ca a intreprins, in regim de urgența, demersuri pe langa autoritațile locale, pentru a obține informații cu privire la existența unor cetațeni romani printre persoanele afectate de cutremurul de 7 grade, produs duminica in insula Lombok. In prezent, printre victime…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut

- Ambasada Romaniei la Atena are in atentie evenimentele legate de incendiile produse in Grecia si incearca sa afle daca sunt romani printre persoanele afectate, pana in prezent nefiind inregistrate solicitari de asistenta consulara, a precizat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), marti, la solicitarea…