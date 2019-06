Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar penal pentru inselaciune a fost dechis de politistii din Gorj in cazul taberei din Japonia in cadrul mai multi elevi romani au ramas blocati in aeroport, in Tokyo. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, ca o parte dintre tineri au plecat spre Romania.

- 40 de tineri se afla in continuare pe aeroportul din Tokyo și vor ajunge maine in Romania. Dosarul penal nu este deschis pe numele unei persoane. Se vor face cercetari, vor fi chemați la audieri toți cei implicați in acest caz. Asociația pentru tineri, care a organizat excursia in Japonia,…

- UPDATE: In total, sunt patru copii abandondați pe aeroport: doi pe cel din Milano și inca doi pe cel din Tokyo. STIRE INITIALA: Doi copii din Vaslui, abandonați pe aeroportul din Milano dupa o tabara in Japonia Din grupul de copii abandonați pe aeroportul din Milano, dupa o tabara in Japonia, se afla…

- Peste 80 de copii romani au ramas blocati pe aeroporturi din Milano, Doha si Tokyo. Parintii copiilor sustin ca au fost pacaliti de o organizatie care efectua tabere in Statele Unite si in Japonia.

