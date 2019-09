Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului, Linos-Alexandre Sicilianos, context in care sefa Executivului de la Bucuresti a reiterat increderea pe care Romania o are in CEDO, in rolul sau de a proteja drepturile si libertatile…

- 'Avand in vedere propunerea formulata de Ministerul Afacerilor Externe, (...) prim-ministrul emite prezenta decizie: incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Simona-Maya Teodoroiu se numeste in functia de secretar de stat, agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor…

- Sunt foarte multe situatiile in care oamenilor le sunt incalcate drepturi fundamentale si carora autoritatile competente din Romania nu le dau castig de caza, epuizand toate mijlocele legale de actiune. In aceste situatii singura solutie la care se mai poate recurge este intentarea unui proces la CEDO…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Romania in dosarul incendiului de la „Maternitatea Giulești”. Statul roman trebuie sa ii plateasca Florentinei Cirstea, asistenta condamnata in acest caz, daune morale in valoare de 5.000 de euro pentru incalcarea articolelor privind justificarea…

- Ministerul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, joi, ca nu i-a dat un mandat agentului guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, Viorel Mocanu, care i-a facut pe plac lui Liviu Dragnea in cauza fostului șef PSD, de la CEDO, privind condamnarea in dosarul Referendumul.…