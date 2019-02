Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor suspenda incepand de sambata obligatiile asumate in cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat cu Rusia, a anuntat vineri secretarul de Stat, Mike Pompeo. "Incalcarile comise de Rusia expun riscurilor milioane de europeni si americani. Este datoria noastra sa reactionam…

- "Din pacate, Statele Unite sunt tot mai mult de parere ca nu pot avea incredere in Rusia in ceea ce priveste respectarea obligatiilor privind controlul armelor si ca actiunile sale coercitive si maligne din intreaga lume au condus la cresterea tensiunilor", a declarat Robert Wood, ambasadorul pe…

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia respinge acuzatiile Statele Unite si NATO de incalcarea Tratatului INF, un document istoric care interzice o intreaga clasa de arme nucleare, relateaza The Associated Press. ”Rusia respecta cu strictete prevederile tratatului, iar partea americana stie acest lucru”, a declarat marti,…

- Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) in 60 de zile in cazul in care Rusia nu va reincepe sa respecte acordul, a transmis marti seara secretarul de Stat american, Mike Pompeo.

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…