- MAE sustine si se alatura declaratiei Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata. "La 4 ani de la anexarea ilegala de catre Federatia Rusa a Republicii Autonome…

- Ucraina a avertizat vineri ca le va interzice alegatorilor rusi accesul in consulatele tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, care au loc la patru ani de la anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova, scrie Le Figaro, citat de News.ro. Pe pagina sa de Facebook,…

- Rusia a denuntat vineri o ”ingerinta” a Kievului in afacerile sale interne, dupa ce autoritatile ucrainene au decis sa le interzica alegatorilor rusi accesul in consulate ale tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, scrie AFP. Aceasta decizie ”nu poate provoca nimic altceva…

- Deputatii din opozitie au cerut in sedinta de vineri, 16 martie, a Parlamentului audierea guvernatorului Bancii Nationale, a procurorului general, a ministrului afacerilor interne, a conducerii Serviciului de Informatii si Securitate si a directorului Centrului National Anticoruptie. Motivele invocate…

- Primarul demisionar, Dorin Chirtoaca, susține ca candidatura lui Valeriu Munteanu la alegerile locale era de așteptat, deoarece liberalul urma sa candideze in 2019, deoarece pentru Chirtoaca „trei mandate sunt sunt suficiente".

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins categoric, vineri, informatiile aparute in presa potrivit carora s-ar lua in calcul varianta candidaturii la presedintie din partea partidului a Principesei Margareta. Intrebat daca a luat in considerare ca Principesa Margareta sa fie o varianta de candidatura…

- Ministrul Carmen Dan participa joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne, informeaza un comunicat de presa al MAI. Potrivit sursei citate, discutiile vor fi axate pe cooperarea in cadrul misiunilor/operatiilor PSAC - Politica de Securitate si Aparare Comuna a…

- Secretarul de stat in Ministerul Apararii Nationale Mircea Dusa a participat marti, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe - aparare, context in care a reafirmat sprijinul Romaniei pentru demersurile derulate la nivel european de facilitare a mobilitatii militare, initiativa extrem…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marti, 6 martie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe aparare, prezidata de inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini.Potrivit…

- Orasul Ierusalim trebuie sa ramana capitala comuna a Israelului si a viitorului stat palestinian, a declarat marti Federica Mogherini, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, scrie Mediafax.ro.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Serghei Soigu a declarat ca armistitiul…

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, si Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, au cerut, luni, aplicarea imediata a armistitiului umanitar in Siria adoptat sambata de Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, relateaza cotidianul Le Monde.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate ucrainean privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant.

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a adoptat sambata in unanimitate o rezolutie care cere o incetare a focului in Siria pentru o perioada de cel putin 30 de zile, pentru a permite acordarea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmit agentiile internationale de…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- Delegatia Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control (CUC) ca s-a intrunit joi, 22 februarie, la Bender, unde si-a concentrat activitatea pe subiectul principal: actiunile Comisiei si Comandamentului Militar Intrunit (CMI) in legatura cu redeschiderea, la 18 noiembrie 2017 a podului din preajma…

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Parlamentul a aprobat, in ședința de astazi, demisia directorului Serviciului de Informații și Securitate, Vitalie Pirlog din funcția deținuta, anunta Noi.md. {{272880}}”Opțiunea de a ma retrage din funcția de director al SIS și de a activa in continuare doar pe dimensiunea INTERPOL are la baza dorința…

- Hackerii nord-coreeni devin mai agresivi decat hackerii chinezi, a atras marti atentia o firma americana specializata, spunand despre un grup de pirati informatici avand legatura cu Phenianul ca reprezinta "o amenintare avansata persistenta", conform Agerpres.

- Renate Weber, europalamentar ALDE, a anuntat pe pagina sa de facebook primirea unei noi misiuni din partea Parlamentului European. Reprezentanta Romaniei va fi sefa misiunii de observare a alegerilor din Paraguay. "Ma bucura faptul ca la 5 ani distanta de la conducerea ultimei misiuni de observare…

- In timp ce președintele Petro Poroșenko condamna regimurile separatiste din estul Ucrainei și interzice orice relații economice cu regiunile Donețk, Luhansk și Crimeea, firma sa are relații comerciale stranse cu „Sheriff-ul" de la Tiraspol — cel mai mare importator de produse in regiunea separatista…

- In prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a NATO. Cina de lucru, cu participarea…

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca discuta "de ceva timp" cu Administratia americana despre proiectul de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, potrivit unuia dintre purtatorii sai de cuvant, informeaza AFP. "Cu privire la anexare, pot sa va spun ca deja de ceva timp eu discut…

- 'Romania sustine mentinerea bugetului PAC si cei doi piloni si spune nu plafonarii. Vrem sa ne ducem spre convergenta, sa vedem ce perspective cream pentru fermierii tineri. Un tanar de astazi nu poate fi un fermier de maine fara pamant. Ce perspective ii dam? Si noi avem din acest punct de vedere…

- Jeanette Manfra, seful securitatii cibernetice din cadrul Departamentului National de Securitate al SUA, a declarat intr-un interviu pentru NBC News ca rusii au intrat cu succes in sistemul de vot al mai multor state americane, inainte de alegerile prezidentiale din 2016, relateaza News.ro.

- Dupa scandalul salariilor din comuna Roșia de Amaradia care s-a lasat cu note explicative din partea ingrijitoarelor de la unitațile de invațamant din localitate, liberalii gorjeni cer din nou demisia inspectorului școlar general, Ion Ișfan de la conducerea IȘJ Gorj. Liberalii gorjeni susțin este de-a…

- Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din acest weekend. Intrebata de…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Uniunea Europeana așteapta progrese semnificative din partea autoritaților moldovenei in combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Acest fapt a fost menționat de catre vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde la Bruxelles, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini.

- Judecatoria municipiului Chișinau și Curtea de Apel Chișinau au dat caștig de cauza beneficiarilor de pensii din regiunea transnistreana, ale caror drepturi au fost aparate de avocații Promo-LEX care au contestat deciziile Casei Naționale de Asigurari Sociale. CNAS refuza sa le acorde o parte din pensie,…

- Presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, sustine ca Adrian Tutuianu, vrea sa il schimbe din functie pe Alexandru Oprea, seful CJ Dambovita, pentru ca nu ar putea sa il controleze.

- Igor Dodon a fost intrebat joi, 18 ianuarie, la emisiunea „InProfunzime” de la ProTV Chisinau, daca isi va cere scuze de la conducerea Ucrainei pentru afirmatia „Crimeea apartine Rusiei”. Seful statului a raspuns ca „a fost o interpretare la acea etapa” a declaratiei respective, dand de inteles ca ar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea durabila a acestui dosar. E o premiera o astfel de…

- Mihai Viorel Fifor s a nascut pe 10 mai 1970, are 47 de ani si este ministru al Apararii Nationale. Potrivit CV ului publicat pe site ul MApN, Mihai Viorel Fifor a absolvit in anul 2015 cursul de formare profesionala ldquo;Securitate internationala. Provocarile secolului XXI," Institutul Diplomatic…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Rusia este nevoita sa ia masuri pentru a asigura securitatea teritoriului sau intrucat la frontiera ruso-ucraineana in zona Crimeii continua actiuni provocatoare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intrebat in legatura cu informatiile aparute anterior in presa…

- ”Lupta cu fasciștii” a fost tema principala a propagandei Kremlinului in timpul ocuparii si anexarii rapide a peninsulei Crimeea. Incepand cu șeful statului rus, Vladimir Putin, diplomații sai și pana la cel mai neinsemnat postac al ”fabricii de troli” de la St Petersburg, toti au infierat ”junta fascista”…

- "Ei iau sute de milioane de dolari si chiar miliarde de dolari, iar apoi voteaza impotriva noastra. Ei bine, vom urmari acele voturi. Lasati-i sa voteze contra noastra ! Vom economisi foarte mult. Nu ne pasa", le-a spus Trump reporterilor la Casa Alba.Adunarea Generala a ONU este chemata,…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegeri prezidentiale sunt programate pe 18 martie, in care favorit este Vladimir Putin, candidat la al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rosiskaia…