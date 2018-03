Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Dumitrescu, Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, a avut o intrevedere cu E.S. Sergey Minasyan, ambasadorul Republicii Armenia in Romania. Cu aceasta ocazie, senatorul Cristian Dumitrescu l-a felicitat pe E.S. Sergey Minasyan pentru numirea sa ca ambasador acreditat in…

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a sustinut miercuri 14 martie 2018, in sedinta de Plen a Camerei Deputatilor, o declaratie politica prin care a indemnat femeile din Romania sa intre in viata politica. Declaratia politica intitulata ”Indemnul la viata politica pentru femeile din Romania” a facut…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- Intrebat ce parere are despre noua candidatura pentru funcția de ministru al Justiției, Vitoria Ifotdi, Mihai Ghimpu a spus ca este gata sa ii "ierte toate pacatele lui Plahotniuc", daca semneaza Declarația de Unire cu Romania.

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor, si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Vest. In contextul alegerilor interne pentru cele 16 functii de vicepresedinti regionali, opt pentru femei si opt pentru barbati, ministrul Apararii Nationale…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marti, 6 martie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe aparare, prezidata de inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini.Potrivit…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca Guvernul ar putea acorda sprijin in rezolvarea problemei privind incalzirea in sistem centralizat a orasului. Declaratia a fost facuta dupa ce acesta a participat, in aceeasi zi, la o intalnire, la Palatul Victoria, cu…

- Deși e un aprig contestatar al lui Burleanu, Gigi Becali e de acord cu actualul șef de la FRF in privința unui singur aspect: latifundiarul susține actualul sistem competițional din Liga 1. "Eu sunt de acord 100% cu Burleanu. Ionut Lupescu greseste. De ce? Pentru ca aici e interesul de bani. Daca televiziunile…

- Ambasadorul Ucrainei în România, Oleksandr Bankov, a vorbit în cadrul unei conferinte de presa despre atacurile care urmau sa aiba loc la doua scoli cu predare în limba româna si le catalogheaza drept încercari provocatorii ale serviciilor speciale din Federația…

- FCSB isi va proteja multi dintre titularii obisnuiti in meciul cu Fc Hermannstadt, de maine seara, partida din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Nicolae Dica se va prezenta pe terenul greu de la Sibiu cu un lot din care vor face parte mai multi juniori de la Academia FCSB, unul dintre acestia…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a precizat luni ca stirea lansata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), despre scolile romanesti vizate de tentative de incendiere, este una falsa. "Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli romanesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei."Inca un acces de paranoia…

- Consiliul local al comunei Malaiești, raionul Orhei a adoptat in aceasta seara Declarația de Unire cu Romania. Astfel, localitatea Malaiești devine a 38-a localitate din republica și a doua din raionul Orhei, care voteaza Declarația de Unire.

- Anterior, președintele țarii, Igor Dodon a declarat ca „UNIREA inseamna razboi civil", in contextul localitaților care semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Astazi, primarul demisionar, Dorin Chirtoaca a menționat ca populația este imparțita in grupuri și datorita lui Dodon „lumea mai crede…

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- In prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare, partajarea echitabila a responsabilitatilor, precum si pe modernizarea Aliantei, adaptarea institutionala si a structurii de comanda a NATO. Cina de lucru, cu participarea…

- Mihai Fifor, la Bruxelles Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, în prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra…

- Satul Tarșiței, raionul Telenești a votat Declarația de Unire. Aceasta este cea de-a treia Declarație de Unire semnata astazi, dupa satul Floreni din Anenii Noi și Codreanca din raionul Strașeni.

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a atras atenția ca operațiunile militare ale Turciei impotriva majoritații kurde din Afrin risca sa pericliteze discuțiile de la Geneva, care raman singura cale inainte pentru o pace durabila in Siria. Declarația…

- "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri cu tema: 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata de DNA. 'In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate ati observat, noi am…

- Leonard Doroftei a fost pe primele pagini ale publicațiilor din Romania acum ceva vreme, ba chiar amenința ca pleaca din țara. ,,Moșul” declara pe atunci: „Am o strada si o sala de sport in Ploiesti care-mi poarta numele, dar mor de foame! Am fost aruncat ca o masea stricata!”. Apoi campionul la box…

- Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat de editura Kartografia Praha, chiar daca diplomatia ceha nu recunoaste nici Statul Islamic, nici anexarea Crimeei de catre Federatia Rusa.Ministerul 'a verificat situatia' si 'si-a retras aprobarea pentru acest atlas', promitand totodata…

- "Din pacate, protestele nu pot salva Romania. Ele arata doar ca Romania poate fi salvata, de vreme ce exista oameni capabili sa se angajeze atat de direct intr-o lupta civila. Cata vreme guvernarea e indiferenta, suverana, sigura pe dreptatea ei...Problema acestei guvernari este ca se crede infailibila.…

- La 25 ianuarie, Curtea Suprema de la Caracas a cerut consiliului electoral national sa nu permita inregistrarea partidelor de opozitie pentru scrutinul prezidential anticipat din 30 aprilie."In ceea ce priveste recenta decizie de a organiza alegeri prezidentiale, luata de Adunarea Nationala…

- Uniunea Europeana așteapta progrese semnificative din partea autoritaților moldovenei in combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Acest fapt a fost menționat de catre vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,…

- In cadrul vizitei pe care o intreprinde la Bruxelles, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu vicepreședinta Comisiei Europene, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea durabila a acestui dosar. E o premiera o astfel de…

- "Liviu Dragnea a fost atins pe ici pe colo de fosta Securitate. Daca nu ar fi negociat cu fel de fel de inși... avea teren propice dupa numirea lui Eduard Hellvig in fruntea SRI, insa a preferat sa negocieze cu alții," a spus Bogdan Chirieac la Antena 3. Analistul spune ca nu știe cine sunt…

- Alerta in Europa, dupa ce Rusia a desfasurat rachete de tip S-400 in peninsula Crimeea . Noul sistem de aparare poate trece foarte usor la unul de atac. Informatia a fost transmisa de agentiile de presa ruse si preluata ulterior de Reuters. Sistemele S-400 au fost introduse prima data in dotarea…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Romania TV va transmite in direct declaratia ministrului Carmen Dan. Intrebata daca intentioneaza sa-si dea demisia din Guvern dupa declaratia premierului Mihai Tudose, care a acuzat-ocaminte, Carmen Dan a spus joi dimineata ca va lamuri "cat de curand" problema. "In ceea ce priveste…

- Autonomia teritoriala pentru tinutul secuiesc este un lucru neconstitutional si de neacceptat, a spus luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "(Pozitia mea - n.r.) este foarte clara si limpede, cum a fost tot timpul. Este neconstitutionala si de neacceptat. Si de nenegociat", a spus Dragnea, intr-o conferinta…

- Ambasada Palestinei a reacționat dupa ce președintele Klaus Iohannis a reiterat ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ONU si Adunarii Generale ONU in materie. Amintim ca Romania s-a abținut de la vot pe…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Profetie cumplita inainte de Anul Nou: „Va fi prapad. Aud un glas care imi spune ceva ingrijorator” Maria Ghiorghiu a devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a antincipat dezastrul de la clubul Colectiv. Pe blogul personal, aceasta trage un nou semnal de alarma si sustine…

- Anul acesta a fost marcat de niște plecari implacabile pentru spațiul cultural și public din România. Acum câteva zile a plecat spre ceruri ultimul Rege al tuturor românilor. L-au plâns mulți, l-au plâns toți, ca semn de iubire necondiționata și respect…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a arestat pe Stanislav Ejov, unul dintre angajații secretariatului guvernului ucrainean, un colaborator apropiat ai premierului Volodimir Groisman. Ejov este acuzat de ofiterii de la contrainformatii ca este colaborator al serviciilor secrete ruse, transmite…

- Din cand in cand apare cate un personaj care vrea sa revolutioneze societatea. De obicei este un individ provenit dintr-o fosta structura de putere, eliminat din sistem ca urmare a luptei interne pentru putere. Printre personajele de genul acesta poate fi integrat si fostul presedinte Traian Basescu.…

- Republica Moldova are șanse sa-și consolideze apararea și sa soluționeze conflictul transnistrean, daca ar fructifica relațiile bilaterale cu statele europene și NATO. Declarația a fost facuta de fostul ministru al apararii, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Viorel Cibotaru, în…