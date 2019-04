Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul seriei de explozii produse duminica la biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka a crescut la 158 de morti, dintre care 35 de straini, transmite AFP citand o sursa din cadrul politiei.

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat, duminica, atacurile din Sri Lanka si a transmis ca libertatea religioasa si credinta trebuie aparate. "Condamn cu fermitate atacurile infioratoare la adresa oamenilor nevinovati din Sri Lanka in duminica Pastelui. Condoleante tuturor celor care au avut de suferit.…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale. Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a declarat vineri, dupa atacurile armate din Christchurch, ca "aceasta este una dintre cele mai intunecate zile ale Noii Zeelande", relateaza Xinhua, potrivit Agerpres. "Este o violenta fara precedent in Noua Zeelanda. Nu este loc pentru o astfel…

- Guvernul venezuelean a afirmat marti ca a cerut ca diplomatii americani sa plece de pe teritoriul Venezuelei pana cel tarziu joi la miezul noptii, in lipsa unui acord asupra mentinerii insarcinatilor cu afaceri dupa ruptura din relatiile dintre cele doua tari, informeaza AFP. Ministerul Afacerilor…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la prezentarea raportului privind activitatea din 2018 a Ministerul Public condus de procurorul general Augustin Lazar. De la sedinta va lipsi, pentru al doilea an consecutiv, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in contextul in care sute de magistrati…

- Norvegia si Danemarca se vor confrunta duminica, la Herning, in finala Campionatului Mondial de handbal masculin 2019, competitie care se desfasoara in Germania si Danemarca. In semifinale, vineri seara, la Hamburg, Norvegia a trecut de Germania cu 31-25, in timp ce Danemarca a invins…