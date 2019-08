Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a discutat cu ambasadorul agreat al Malaysiei la Bucuresti, Abdullah Zawawi bin Tahir, referitor la cooperarea bilaterala in domeniul justitiei si afacerilor interne prin finalizarea acordurilor in curs de negociere si a adresat multumiri pentru disponibilitatea autoritatilor malaysiene de a avea "un dialog sustinut" inclusiv cu privire la cetatenii romani condamnati definitiv la moarte pentru trafic de droguri in aceasta tara, informeaza MAE.



