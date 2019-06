Atentionare cod rosu de inundatii in Romania. Vizate rauri din judetele Botosani si Iasi

Hidrologii au emis in aceasta seara o atentionare cod rosu de inundatii valabila in intervalul 06.06.2019 ora 22:10 ndash; 07.06.2019 ora 09:00. Potrivit INHGA, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor… [citeste mai departe]