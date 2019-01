Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit, Sir Alan Duncan, i-a transmis ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, ca indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile...

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut astazi, 18 ianuarie 2019, o convorbire telefonica cu ministrul de stat pentru Europa si America, Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic.Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca,…

- 400.000 de conationali locuiesc si muncesc in Marea Britanie. Ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba, si-a exprimat speranta ca Guvernul de la Londra isi va respecta promisiunile in ceea ce-i priveste pe acestia. Este vorba despre mentinerea drepturilor pe care le au in acest moment, in calitate…

- Fostul președinte Traian Basescu a apreciat, marți seara, pe Facebook, dupa votul parlamentarilor britanici care au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana,…

- Un vis urat, din care Marea Britanie s-a trezit .Asa cum anticipam in ultima postare, a inceput batalia pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana .In urma votului dat azi in Parlamentul de la Londra, Regatul Unit nu mai are conditiile politice…

- Guvernul si UNICEF vor continua proiectele comune, astfel incat drepturile copiilor sa fie respectate si aparate, a afirmat viceprim-ministrul Ana Birchall, marti, in cadrul unei intrevederi cu Afshan Khan, director regional UNICEF pentru Europa si Asia Centrala si coordonator special pentru refugiati…

- Romania si Marea Britanie ar trebui sa priveasca viitorul cu ambitie dupa Brexit, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Andrew Mitchell, comisarul pentru comert cu Europa al Marii Britanii. El a vorbit si despre actualul Acord de Retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a spus, luni, parlamentarilor britanici ca Londra si UE au convenit asupra a 95% din termenii acordului de Brexit, insa chestiunea frontierei irlandeze ramane un "considerabil punct de disensiune". Theresa May a declarat ca este pregatita sa "exploreze…