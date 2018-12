Stiri pe aceeasi tema

- "Statele Unite vor ramane alaturi de Romania in eforturile de sustinere a valorilor democratice si a statului de drept, care reprezinta esenta relatiei noastre si baza cresterii economice si prosperitatii", afirma Pompeo in mesajul transmis in numele Guvernului SUA. El felicita poporul roman…

- Luni, 5 noiembrie, au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului, suspendate in 2015 ca parte a acordului nuclear cu guvernul de la Teheran, dar Coreea de Sud este exceptata de Statele Unite de la embargoul asupra petrolului iranian, a declarat un oficial de la Seul, sub rezerva anonimatului.…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizita la București, in cadrul careia va rosti o alocuțiune in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, vizita fiind prilejuita de preluarea de catre Romania a Președinției rotative a Consiliului UE.In…

- Romania nu este o ținta, iar Parlamentul European apara statul de drept peste tot. Afirmația a fost facuta de președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in cadrul unei conferințe despre regiuni și orașe in cadrul comunitații europene, cu prilejul Saptamanii Europene a regiunilor. Intrebat…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 3 octombrie 2018, la Strasbourg, o intrevedere cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.Discutiile celor doi oficiali s au concentrat pe aspecte legate de pregatirea si exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE,…

- Premierul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, inaintea dezbaterii din PE privind statul de drept in Romania, in care l-a asigurat ca legile justitiei au fost modificate, transparent, in conformitate cu legislatia europeana.