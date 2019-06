Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de copii din Romania au ramas abandonati pe mai multe aeroporturi din lume dupa ce au plecat in excursie in cadrul unui program organizat de catre Fundatia Young Partners For Civil Society Development Association. Printre acestia s-ar afla si un grup de elevi ieseni de la Colegiul National,…

