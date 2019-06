MAE sărbătoreşte Ziua Universală a Iei - 'etalon de frumuseţe şi istorie populară' Ia este 'parte importanta a portului traditional romanesc' si 'o dovada vie a tezaurului cultural si o parte integranta a patrimoniului national', arata MAE, intr-un comunicat transmis luni AGERPRES. Obiectul vestimentar este 'un etalon de frumusete si istorie populara impletite intr-un echilibru perfect ce exprima spiritul creativ romanesc'. 'Considerata drept reper al identitatii romanesti, ia a atras atentia de-a lungul timpului prin frumusetea si bogatia decoratiilor, dar si prin componenta magica pe care i-o atribuie traditia populara', subliniaza MAE. Totodata, Ministerul de Externe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

