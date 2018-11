Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe saluta alegerea Romaniei in Consiliul Executiv al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice OIAC in cadrul celei de a 23 a sesiuni a Conferintei Statelor Parti care se desfasoara la Haga in perioada 19 20 noiembrie 2018.Mandatul Romaniei in Consiliul Executiv al…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene si ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere. "Acest acord marcheaza un moment semnificativ in procesul de negociere si deschide calea spre definirea unei relatii viitoare cat mai apropiate…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta alegerea in functia de secretar general al Organizatiei Internationale a Francofoniei a ministrului de externe al Republicii Rwanda, Louise Mushikiwabo, cu ocazia Sommetului Francofoniei care a avut loc la Erevan, pe 12 octombrie. "Louise Mushikiwabo merita pe deplin…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa-si consolideze apararea fata de amestecuri informatice, iar un grup de state membre condus de Olanda, din care face parte si Romania, a exercitat presiuni in vederea impunerii unor sanctiuni autorilor atacurilor cibernetice in cadrul unei reuniuni a ministrilor…

- La 17 septembrie 2018, Romania a fost aleasa in pozitia de vice presedinte al celei de a 62 a sesiuni a Conferintei Generale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica AIEA cel mai important for decizional al Organizatiei care se desfasoara in perioada 17 21 septembrie 2018, la Viena. Functia…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta raportul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), elaborat la solicitarea de asistenta tehnica a Marii Britanii ca urmare a incidentului de la Amesbury si apreciaza decizia autoritatilor britanice de a publica rezumatul acestuia. Rezultatele confirma…

