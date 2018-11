Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat joi ca summitul pentru oficializarea acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, convenit miercuri, va avea loc la 25 noiembrie, informeaza agentiile de presa internationale. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef al UE…

- "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie. Daca documentul va fi aprobat, romanii vor putea sa continue sa lucreze, studieze sau sa locuiasca in Regatul Unit avand aceleasi drepturi ca si…

- Theresa May a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere lunga, detaliata si pasionala”, adaugand ca acordul „este cea mai buna versiune care a putut fi negociata”, scrie The Guardian, potrivit News.ro. „Decizia nu a fost luata usor. Cred cu tarie ca acest lucru este in interesul intregii Marii…

- Situatia incredibila la Palatul Victoria. Desi a fost criticata dur de parlamentarii europeni, miercuri, in plenul Parlamentului European si a primit un ultimatum din partea prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, in privinta independentei justitiei si a respectarii statului de drept,…

- Marți, 2 octombrie a.c., senatorul Gabriela Crețu, președinta Comisiei pentru afaceri europene din Senatul Romaniei, a prezidat intrevederea Comisiilor parlamentare reunite pentru afaceri europene și politica externa ale Senatului și Camerei Deputaților cu Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis negociatorului-sef al Uniunii Europene privind Brexit, Michel Barnier, cu care s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, ca Romania trateaza cu o atentie deosebita dosarul Brexit, avand in vedere comunitatea romaneasca semnificativa din Marea Britanie, aratand…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a atras atentia din nou, joi, Uniunii Europene ca Marea Britanie nu va plati toata factura iesirii din blocul comunitar in absenta unui acord privind Brexit-ul. Una dintre consecintele unui astfel de scenariu este ca, "evident", "nu vom plati…