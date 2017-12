Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Ministerul de Externe trebuie sa ia în serios posibilitatea mutarii Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, mentionând ca are toata capacitatea institutionala sa

- Defazarea reprezentanților puterii de stanga care guverneaza Romania cu privire la mutarea ambasadei noastre din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim – dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaște orașul legendar drept capitala statului evreu – arata mai evident decat oricand ca lumea domnilor Liviu…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, noteaza Mediafax. Oficialii palestinieni argumenteaza ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat pe reprezentantul României în regiune, dupa declarațiile facute de Liviu Dragnea care spunea ca ar trebui sa urmam exemplul SUA și sa mutam ambasada țarii noastre în Israel de la Tel Aviv la

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurand, conform unor surse diplomatice, Romania.

- Israelul este in contact cu "cel putin 10 tari, dintre care unele din Europa" pentru a muta ambasadele la Ierusalim, a declarat viceministrul israelian de Externe, Tzipi Hotovely, citat de AFP. Radioul public citeaza surse diplomatice israeliene prin care anunta ca Romania, Honduras, Filipine si Sudanul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, in legatura cu ingrijorarea ambasadelor din unele state UE privind Legile Justitiei, ca tuturor misiunilor diplomatice, Comisiei Europene si ambasadorilor romani din tarile UE li se va transmite aceasta legislatie tradusa in limba…

