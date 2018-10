Riscurile in domeniul militar in regiunea Marii Negre sunt in crestere, sustine Colegiul Ministerului de Externe al Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti. Sedinta Colegiului MAE de la Moscova de vineri a fost prezidata de seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si a fost consacrata problemelor de dezvoltare multilaterala in regiunea Marii Negre, conform agentiei de presa mentionate. "Colegiul semnaleaza o deteriorare grava a situatiei din regiunea Marii Negre in ultimii ani, cresterea riscurilor in sfera militara, inclusiv in legatura cu actiunile Statelor Unite si ale aliatilor lor din…