- "Evenimentele de acolo (din zona Golfului) se indreapta realmente catre un punct periculos si exista riscul unei confruntari militare la scara larga", a declarat purtatoarea de cuvant a MAE rus Maria Zaharova, citata de RIA."In principiu, avem impresia ca Washingtonul cauta pur si simplu…

- Guvernul Angela Merkel a respins, miercuri seara, solicitarea Administratiei Donald Trump adresata Germaniei de a participa la misiunea navala din Golful Persic, care are rolul contracararii actiunilor Iranului, scrie Mediafax."Nu vom lua parte la misiunea SUA, deoarece consideram gresita…

- "Regatul Bahrein gazduieste astazi o importanta reuniune militara internationala dedicata examinarii situatiei actuale din regiune si modalitatilor de consolidare a cooperarii, coordonarii si consultarilor internationale", a declarat ministerul, fara a preciza tarile participante la aceasta intalnire.Obiectivul…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- SUA au protestat oficial miercuri pe langa Rusia din cauza conditiilor de detentie ale cetateanului americano-britanic Paul Whelan, arestat la sfarsitul lunii decembrie la Moscova, sub acuzatia de spionaj, potrivit AFP. 'Am protestat pe langa Ministerul de Externe rus pe tema relelor tratamente…

- ''Armata indiana executa ''Operatiunea Sankalp'', desfasoara (navele) INS Chennai si INS Snayna in Golful Oman pentru a linisti navele sub pavilion indian care opereaza sau tranziteaza prin Golful Persic si Golful Oman dupa incidentele de securitate maritima in regiune'', a anuntat pe Twitter purtatorul…

- Administratia Vladimir Putin a respins din nou, luni, acuzatiile Statelor Unite privind efectuarea de catre Rusia a unor teste nucleare militare prin incalcarea unui acord international, informeaza cotidianul The Washington Post si agentia de presa Tass."Administratia SUA, inclusiv comunitatea…

- "Raspundem de mentinerea securitatii in stramtoare si am salvat in cel mai scurt timp posibil echipajele petrolierelor atacate", a declarat Abbas Mousavi, purtator de cuvant al ministerului de externe de la Teheran.Oficialul a adaugat ca "acuzatiile secretarului de stat american (Mike)…