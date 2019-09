Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anunțat ca reprezentantul misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul, care a fost ranit in atacul talibanilor din capitala afgana, va fi transferat la o unitate medicala din Europa. De asemenea, diplomatul ucis in urma atacului va fi repatriat, formalitațile necesare fiind in curs…

- "In primul rand, ar trebui sa vorbeasca despre Kabul. Este un lucru foarte grav, care s-a petrecut acolo, o ambasada atacata. Au fost oamenii de la securitate... Cand barfiți SIE, sa știți ca ii barfiți și pe oamenii aceștia, care au murit aparand ambasada. Deci oamenii aceștia de la securitate,…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a precizat, marti seara, ca MApN este in legatura directa cu Ministerul Afacerilor Externe iar daca li se va cere, se va interveni cu aeronave pentru evacuarea romanului ranit in urma atacului terorist ce a avut loc la Kabul, in Afganistan. "Suntem…

