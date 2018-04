Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus. Cazul otravirii agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul “Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene”, care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 – 30 iunie 2019. Daca ai peste 18 ani, poți sa te alaturi programului…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un sistem de alerta prin SMS prin care deținatorii pașapoartelor sunt avertizați ca perioada de valabilitate se apropie de final. Textul mesajului va fi: „Pașaportul dvs. va expira in curand. Pentru reinnoire, programați-va online pe epasapoarte.ro (Romania) sau…

- Romanii din strainatate care urmeaza sa se intoarca in Romania isi pot echivala sau continua studiile in tara. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le pune la dispozitie un ghid informativ despre intreg procesul de echivalare. Totodata, acestia au posibilitatea de a-si inscrie copiii la gradinita sau…

- Romanii din diaspora care urmeaza sa se intoarca in Romania isi pot echivala sau continua studiile in tara. In acest scop Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le pune la dispozitie un ghid informativ. Totodata, acestia au posibilitatea de a-si inscrie copiii la gradinita sau la scoala-

- La data de 19 martie 2018, secretarul general al MAE, Cosmin Dinescu, a avut o intrevedere cu Joel M. Nhleko, secretar permanent (ministru adjunct) in Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Swaziland, cu prilejul vizitei sale in capitala Mbabane.Intrevederea, care marcheaza o premiera…

- Vicepremierul Viorel Stefan a avut, luni, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018 - 2023."Relatia de…

- Relatia de parteneriat dintre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala poate fi consolidata in urmatorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii, a declarat viceprim-ministrul Viorel Stefan. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vicepremierul Viorel Stefan a avut, luni,…

- Secretarul de stat pentru afaceri interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, s-a intalnit vineri cu ambasadorul Bulgariei, Todor Ivanov Churov, context in care au discutat despre procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE).…

- Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la imbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, propune Consiliului Local al Sectorului 2 proiectul de hotarare privind aprobarea parcarii alternative pe un sens de mers, in vederea spalarii mecanizate a carosabilului din sectorul 2 al Municipiului Bucuresti. Initiativa are la baza nemultumirile cetatenilor…

- Ei spera sa fie semnat de toti consilierii, deoarece considera ei ca este un moment prielnic pentru unire. Mai jos redam postarea integrala de pe contul de Facebook a lui Marian Uscatu, politician in cadrul PMP Iasi. "Astazi, 14 martie, alaturi de colegii mei din conducerea Partidul Miscarea Populara…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza la scandalul dintre Marea Britanie si Rusia, generat de otravirea unui fost spion rus pe teritoriul britanic."Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a lansat programul "Voluntari ai Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europeneldquo;, care se va desfasura in perioada 1 aprilie 2018 ndash; 30 iunie 2019. Programul debuteaza cu un proiect pilot, organizat…

- Guvernul anunta infiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale Romania - SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Comitetul interministerial…

- Detinatorii de pasapoarte care au comunicat la depunerea ultimei cereri un numar de telefon valabil sunt notificati printr-un SMS, incepand de ieri, ca le expira pasaportul cu o luna, pana la trei luni inainte, potrivit unui comunicat de presa al MAE, citat de Mediafax. „In cadrul demersurilor derulate…

- Persoanele carora urmeaza sa le expire pasaportul vor fi avertizate prin SMS, printr-un sistem de notificare ce devine functional incepand de miercuri. Masura este aplicata de Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia Generala de Pasapoarte, si Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si Ministerul Afacerilor Externe (MAE) notifica cetatenii, incepand de miercuri, cu privire la faptul ca urmeaza sa le expire pasaportul. Astfel, detinatorii de pasapoarte, care au comunicat la depunerea ultimei cereri un numar de telefon valabil, vor primi un SMS…

- In cadrul convorbirii, prim-ministrul Borisov a reliefat rolul Romaniei in lupta pentru constituirea statului bulgar modern si a multumit premierului Dancila pentru contributia adusa de poporul roman. De asemenea, el a felicitat-o pentru preluarea functiei de prim-ministru."Inaltul demnitar…

- Amenintarile președintelui rus Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce liderul de la Kremlin a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (NATO -n.red.)…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta celebrarea, la 1 martie, a Zilei ASEM, aratand ca acesta este un moment care evidentiaza importanta parteneriatului dintre tarile din Europa si Asia. De asemenea, MAE arata ca Romania va gazdui, in iunie, cel de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor ASEF, anticipand…

- Propunerea premierului Romaniei, Viorica Dancila, de a organiza o ședința comuna a legislativelor Republicii Moldova și Romaniei nu a fost susținuta de autoritațile de la Chișinau. Cel puțin asta susține senatorul roman Iulia Scintei, care a specificat, intr-o postare pe o rețea de socializare, ca guvernarea…

- Cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutionari a problemei transnistrene, a declarat presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, la postul de televiziune NTV Moldova, transmite IPN, conform news.ro.Presedintele…

- Comisia Europeana si Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) au semnat miercuri un acord de cooperare in perspectiva EURO 2020 pentru promovarea unor valori precum integritatea in fotbal, buna guvernanta, respectarea drepturilor si egalitatea intre barbati si femei, relateaza EFE. Este un al…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie“. In interventia pe care a sustinut-o in timpul evenimentului…

- Tot mai multe comune din R. Moldova semneaza declaratii de unire cu tara-mama, Romania. In urma cu cateva zile, fostul presedinte Traian Basescu enumera localitatile din R. Moldova care au astfel de documente si constata ca sunt deja cateva zeci de comune care doresc unirea. „A inceput Unirea! Sunt…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a decis prelungirea masurii de extindere cu inca trei luni a USPII — Urgența de Sanatate Publica de Importanța Internaționala, in urma evaluarii cu privire la pericolul de raspandire a virusului polio…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a aflat, joi si vineri, intr-o vizita de lucru in Grecia, ocazie cu care a avut intrevederi cu Dimitrios Tzanakopoulos - ministru delegat si purtator de cuvant al Guvernului Republicii Elene si cu omologul sau din cadrul Ministerul Afacerilor…

- Luni, 19 februarie 2018, incepand cu ora 18:00, in sala Symposium a Bibliotecii Naționale a Romaniei va avea loc prezentarea proiectului Mnemonics, care va reprezenta Romania la cea de-a XVI-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectura – la Biennale di Venezia. Proiectul Mnemonics pune in discuție…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 15 februarie, dezbaterea publica intitulata „Romania in contextul Brexit. A doua etapa a negocierilor dintre Uniunea Europeana și Marea Britanie“. In intervenția pe care a sustinut-o in timpul…

- Organizat de catre un grup de oameni de cultura, romani, stabiliți in afara țarii și derulat sub patronajul Consulatului General al Romaniei la Chicago și cu susținerea Institutului ,,Eudoxiu Hurmuzachi- pentru romanii de pretutindeni”, proiectul „Romania – 100 de radacini și o privire catre viitor”…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a intalnit vineri, 9 februarie, cu o delegație a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), condusa de președintele acesteia, Marius Deaconu. Cu acest prilej, au fost abordate subiecte de actualitate privind facilitațile acordate…

- In calitate de coordonator national al politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si in conformitate cu angajamentele internationale asumate de Romania pe linia transparentei in acest domeniu, Ministerul Afacerilor Externe a elaborat Raportul national privind asistenta oficiala pentru dezvoltare…

- Comuna Petris, din judetul Arad, condusa de cea mai tanara femeie primar din Romania, ofera spatiu construit sau teren gratuit firmelor interesate sa realizeze o investitie care sa creeze peste 50 de locuri de munca pentru localnici.

- Un cetatean roman a fost evacuat, sambata, in siguranta, din Yemen pe traseul Sayyoun - Amman - Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit un comunicat al MAE transmis AGERPRES, pe tot parcursul deplasarii, cetateanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu Ambasada…

- Romania preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Guvernul, vesti NEASTEPTATE pentru profesori: Ce se intampla…

- România preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat transmis de AGERPRES Conducerea comisiei va fi asigurata, potrivit regulilor de procedura,…

- Imediat dupa aprobarea bugetului local al Municipiului Sebeș voi susține și voi face toate demersurile in vederea organizarii unui referendum prin care voi solicita cetațenilor Municipiului Sebeș consultarea in vederea achiziției unui laborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului și asigurarea…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Peste 7.000 de straini au fost preluați de politistii Serviciului pentru imigrari al judetului Timiș anul trecut, in vederea asigurarii sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei. Dintre aceștia, 4.000 au fost din state terte și 3.136 de cetateni ai Uniunii Europene, Serbiei și Moldovei. Printre principalele…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Capitala a depasit in anul 2017 un prag important al numarului de vizitatori, fiind pentru prima data cand atinge 2 milioane de turisti, insa din punct de vedere al promovarii ca destinatie turistica a ramas corijenta, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, citat…

- Romanian-American Business Council, o organizatie non-profit ce reprezinta interesele comunitatii romane din Statele Unite, a cerut sprijinul Ministerului Afacerilor Externe de la Bucuresti, dupa ce a lansat o campanie pentru a convinge Congresul SUA de a include Romania in programul Visa Waiver, ce…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca isi doreste ca anul 2018 sa fie ”agitat pozitiv” si, fiind anul Centenarului Marii Uniri, ”ar trebui sa fim toti stransi in jurul acelorasi idealuri comune”. In plus, premierul a apreciat ca ar trebui sa fim critici cu noi insine…

- Odata cu eliminarea timbrului de mediu si a altor taxe, reprezentanțele Registrului Auto Roman au fost luate cu asalt de sute de mii de romani pentru obtinerea actelor in vederea inmatricularii masinilor second-hand. Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in…

- In perioada 3-9 septembrie 2018 va avea loc la București cel mai important festival multicultural la nivel regional, WORLD EXPERIENCE Festival, pe scurt WE festival, noua titulatura sub care este prezentata a 4-a ediție a Festivalului Ambasadelor, ce revine cu un nou concept de celebrare a patrimoniului…

- Pe tot parcursul deplasarii, cei doi cetateni romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea. Reprezentantii misiunii diplomatice romane de la Amman, in coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe si cu sprijinul consulului…

- Pe tot parcursul deplasarii, cei doi cetațeni romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hașemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea. Reprezentanții misiunii diplomatice romane de la Amman, in coordonare cu Ministerul Afacerilor Externe și cu sprijinul…