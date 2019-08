Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca România urmeaza sa preia zece imigranti din Malta, care sa fie relocati, dupa ce a raspuns favorabil, alaturi de alte state, unui apel de preluare facut de Comisia Europeana.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, printr-un comunicat transmis vineri, ca in urma ultimelor evolutii privind migrantii din Marea Mediterana, Romania a fost contactata recent de Comisia Europeana, care coordoneaza eforturile de identificare a unor solutii pentru salvarea vietilor migrantilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Romania urmeaza sa preia zece migranti din Malta, care sa fie relocati, dupa ce a raspuns favorabil, alaturi de alte state, unui apel de preluare facut de Comisia Europeana. "Este o decizie care arata disponibilitatea Romaniei de a contribui la efortul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Romania urmeaza sa preia zece migranti din Malta, care sa fie relocati, dupa ce a raspuns favorabil, alaturi de alte state, unui apel de preluare facut de Comisia Europeana. "Este o decizie care arata disponibilitatea Romaniei de a contribui la efortul…

- Probleme pentru Romania din cauza temperaturile extreme din Orientul Mijlociu. Comisia Europeana someaza Romania sa opreasca un export important de oi din cauza conditiilor meteorologice. Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis i-a transmis ministrului agriculturii,…

- Implicarea autoritatilor romane responsabile cu stoparea evolutiei Pestei Porcine Africane (PPA) in Romania este insuficienta si ineficienta, iar in acest sens Comisia Europeana (CE) nu va relaxa restrictiile privind comertul cu carne de porc in tara noastra, atrag atentia reprezentantii Asociatiei…

- 18 persoane au fost arestate si un laborator de droguri si doua plantatii de canabis au fost descoperite in urma unei operatiuni la nivel european pentru destructurarea unei retele de producere si trafic international de droguri. "O grupare care ar fi importat din China in Olanda, prin Romania, sub…

- Norica Nicolai - numarul unu pe lista ALDE la alegerile europarlamentare a iesit din sectia de votare. Iata ce a declarat jurnalistilor Norica Nicolai: 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii…