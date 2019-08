Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe afirma, sambata, pe pagina oficiala de Twitter, ca "este alaturi de SUA si aliatii NATO pe tema Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), dupa incetarea acestuia".MAE a luat foc dupa acuzațiile premierului bulgar la adresa turiștilor romani: 'Nu…

- Autoritatile franceze au facut vineri publice regretul lor in legatura cu neidentificarea unei solutii pentru mentinerea in vigoare a tratatului nuclear INF, a carui incetare, in opinia Parisului, "creste riscurile instabilitatii in Europa si erodeaza sistemul international de control al armamentului",…

- Multipla campioana olimpica, mondiala si europeana la gimnastica, Nadia Comaneci, a felicitat-o, sambata, pe Simona Halep pentru castigarea turneului de la Wimbledon, si a numit-o "regina ierbii" intr-un mesaj postat pe un site de socializare. "Regina ierbii - Simona Halep. Campioana la Wimbledon",…

- Ministerul Apararii de la Doha a anunțat, miercuri, ca doua avioane militare de antrenament s-au ciocnit in zbor deasupra Qatarului. Din fericire, pilotii au reusit sa se catapulteze. "In timpul unui zbor de antrenament a avut loc o coliziune intre doua avioane de antrenament si pilotii au reusit sa…

- Alianta Nord-Atlantica a cerut marti Rusiei sa distruga pana in august noua racheta pe care a dezvoltat-o incalcand prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), avertizand ca in caz contrar aceasta se va confrunta cu o reactie mult mai hotarata din partea Aliantei in regiune,…

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat in urma deciziei Parlamentului Ungariei de a declara anul 2020 drept ”An al Coeziunii Naționale” și de a marca 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon. Oficialii romani susțin ca ”orice incercare de rescriere a istoriei și de aducere in discuție…

- "Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de decizia Adunarii Nationale a Ungariei de a declara anul 2020 drept An al Coeziunii Nationale si de a marca astfel 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, in data de 4 iunie 1920. Ministerul Afacerilor Externe reitereaza ca orice incercare…

- Ghețarii se topesc cu repeziciune in Groenlanda, semn ca planeta se degradeaza tot mai mult. Un climatolog danez a surprins intr-o fotografie dezastrul incalzirii globale, iar imaginea a facut inconjurul lumii. Aflat intr-o misiune de recuperare a unor echipamente de masurare care fusesera montate in…