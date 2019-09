Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Diaconu și-a depus, sambata, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru Cotroceni. Prezidențiabilul ALDE-PRO Romania a strans peste 400 de mii de semnaturi. El a afirmat ca i se pare ridicol sa depui doua milioane de semnaturi, fara sa te gandești la oamenii care muncesc sa le verifice.…

- Pe 13 septembrie, anual aniversam Ziua Pompierului din Romania. Evenimentul ne ofera ocazia de a rememora un episod glorios din istoria neamului romanesc, lupta de pe Dealul Spirii purtata de compania de pompieri din București impotriva oștirii otomane. Pe data de 13 septembrie 1848, ostașii pompierii…

- Premierul Viorica Dancila a condamnat atacul terorist din Kabul, capitala Afganistanului, in urma caruia un roman și-a pierdut viața. Șefa Guvernului susține ca atentatul nu va determina dezangajarea Romaniei din lupta impotriva terorismului. ”Condamn ferm atacul terorist sangeros din Afganistan, in…

- Premierul Viorica Dancila vrea sa infiinteze ‘o echipa care sa se axeze pe lupta impotriva traficului de persoane’, din care sa faca parte, alaturi de membri PSD, oameni din societatea civila, personalitati. Liderul PSD a reafirmat, vineri, ca tragedia de la Caracal, care a zguduit Romania, nu trebuie…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a evocat, joi, ideea organizarii unei reuniuni consacrata situatiei din Amazonia, luna viitoare, cu ocazia Adunarii Generale a organizatiei, potrivit news.ro"Situatia din Amazonia este clar foarte grava. Cerem mobilizarea resurselor si vrem sa luam…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti dupa intrevederea de la Casa Alba cu presedintele SUA Donald Trump ca liderul american și-a exprimat „sprijinul clar” pentru lupta impotriva corupției in Romania.„Am remarcat reiterarea sprijinului clar al presedintelui Trump pentru eforturile mele…

- Fostul șef al BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu si-a lansat cartea autobiografica numita „Radiografia unei marsavii judiciare”. Volumul cuprinde memoriile recente ale unui polițist angajat in lupta impotriva crimei organizate din Romania. Din funcția de șef al Brigazii de Combatere a Criminalitații…

- Kovesi este foarte aproape de a deveni șef al Parchetului European insa are in continuare parte de piedici puse de catre Guvernul Romaniei. De aceast data, Kovesi a fost atacata in The Guardian de Viorica Dancila. Prim-ministrul Romaniei a oferit un interviu jurnaliștilor britanici și, pe langa temele…