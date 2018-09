Stiri pe aceeasi tema

- "Ambasada Romaniei in Republica Slovaca urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 21 septembrie 2018, in apropierea localitatii Sekule, pe autostrada D2, incident in care a fost implicat un microbuz inmatriculat in Romania si un autocamion. (...) Potrivit datelor…

- Opt romani au fost implicati intr un accident de circulatie grav care a avut loc pe o autostrada din Slovacia, in apropierea localitatii Sekule.Potrivit a1.ro, cinci dintre ei au fost raniti, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost lovit de un TIR.O romanca este in stare grava si a fost transportata…

- MAE a precizat, vineri, la solicitarea MEDIAFAX, ca un roman a fost ranit grav și transportat de urgența la un spital din Bratislava, in urma coliziunii intre un microbuz și un camion pe o autostrada din Slovacia. Ceilalți patru romani raniți au suferit leziuni superficiale. „Ambasada Romaniei in Republica…

- Un accident rutier grav a avut loc luni, 6 august, la iesirea din Tuzla spre Costinești, Romania. Au fost implicate 4 autoturisme, transmite realitatea.net.La fata locului au fost trimise 3 echipaje Smurd B și un echipaj Saj B2.Potrivit SAJ Constanța sunt 4 victime.

- Un minor de 7 ani din Craciunelul de Jos, a fost implicat intr-un accident rutier și a fost grav ranit. Miercuri seara minorul se plimba pe o bicicleta cand un autoturism a schimbat brusc direcția de mers și l-a acroșat. Potrivit IPJ Alba, un minor din Craciunelul de Jos a fost grav ranit și se […]

- UPDATE ora 12:00 – In Ungaria, politia l-a retinut pe soferul microbuzului romanesc care a provocat ieri un accident rutier in care au fost ranite 10 persoane. Opt dintre acestea sunt cetateni romani. Potrivit politiei, barbatul, conducea un microbuz cu remorca in directia frontierei cu Romania, nu…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca accidentul rutier produs pe Drumul National 42 din judetul Hajdu-Bihar, din Ungaria, incident in care au fost implicate doua autovehicule inmatriculate in Romania, este in atentia Consulatului General al Romaniei la Gyula, potrivit Agerpres."Oficiul…