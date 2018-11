Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul noptii de 13 spre 14 octombrie 2018, trei cetateni romani si un cetatean yemenit, membru de familie, au fost evacuati, in siguranta din Republica Yemen, prin Republica Araba Egipt si Republica Turcia, catre Romania.Potrivit MAE, pe tot parcursul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 31 octombrie 2018, un cetatean roman a fost evacuat, in siguranta, din Republica Yemen, prin Regatul Hasemit al Iordaniei, catre Romania.Pe tot parcursul deplasarii, cetateanul roman s a aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei…

- Pe tot parcursul deplasarii, cetațeanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hașemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea.Reprezentanții misiunii diplomatice romane de la Amman, in coordonare permanenta cu Celula de Criza a MAE și cu sprijinul consulului…

- „Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Berna si Ambasada Romaniei la Abuja, are in atentie evenimentele legate de incidentul produs in largul apelor nigeriene la data de 22 septembrie 2018, in care a fost implicata o nava sub pavilion elvetian. Reprezentantii celor doua misiuni diplomatice…

- Cetatenii români care se afla în Grecia pot solicita asistenta consulara la Ambasada României la Atena. În Grecia este cod portocaliu de vreme nefavorabila. Sunt probabile averse, furtuni la nivel local si vânt puternic în cea mai mare parte a tarii.…