- Puternicele seisme - urmate de un tsunami - care s-au produs vineri pe insula Sulawesi din Indonezia au facut 384 de decese si peste 500 de raniti, a anuntat sambata Agentia de gestionare a catastrofelor naturale din aceasta tara intr-un nou bilant oficial, informeaza AFP, DPA si Reuters. …

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, miercuri, ca s-a reusit repatrierea unui cetatean roman care a fost dat disparut in timp ce se afla la Istanbul, la sfarsitul lunii august. "In cursul noptii...

- Celula de criza interinstitutionala care gestioneaza situatia cetateanului roman rapit in Libia a luat nota de difuzarea pe internet a unui material video referitor la acesta si verifica, in regim de urgenta, autenticitatea filmului, a anuntat luni Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "Avand in vedere…

- In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:In urma demersurilor echipei consulare mobile aflata…

- Un roman a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, in apropierea orasului Genova, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operatiunile de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in derulare.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca un roman se afla printre victimele tragediei din Italia, unde o portiune a unui pod s a probusit, in apropiere de Genova, pe Autostrada A10. Un bilant recent spune ca 35 de persoane au murit in aceasta catastrofa, iar sub ruinele podului ar putea fi zeci de…

- Soferul unui TIR oprit in coloana de autovehicule lovita de cisterna care a explodat luni in apropierea aeroportului din Bologna este cetatean roman rezident in Italia. El a reusit sa se salveze, parasind rapid cabina autocamionului pe care il conducea, astfel incat a suferit leziuni superficiale, potrivit…