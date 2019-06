Stiri pe aceeasi tema

- „Mandatul ramane acelasi, procesele legislative aflate in desfasurare vor continua dupa alegeri exact din punctul in care s-au oprit, deci nu se reiau de la 0. Ca atare, pozitia PE dupa alegeri va fi neschimbata fata de cea dinainte de alegeri si anume ca PE are un singur candidat pentru pozitia de…

- Ministerul Afacerilor Externe considera ilegale si lipsite de relevanta, sub raport politic si juridic, asa-numitele "alegeri parlamentare" desfasurate in regiunea separatista Osetia de Sud si reitereaza apelul pentru solutionarea pe cale pasnica a conflictelor prelungite din Georgia. ''Ministerul…

- Analistul politic roman Vladimir Socor nu exclude faptul ca, Curtea Constitutionala ar putea sa vina cu o decizie prin care sa prelungeasca termenul formarii unei coalitii parlamentare, in contextul in care in cateva zile acesta expira, transmite IPN.

- Presedintele Igor Dodon sugereaza ca este interesat doar de formarea unei majoritati parlamentare care ar pleda pentru apropierea de Federatia Rusa. In caz contrar, seful statului sustine ca este gata sa provoace alegeri parlamentare anticipate.

- Trei partide ar accede in Legislativ, daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare. Potrivit unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, este vorba despre PSRM, PDM si blocul ACUM.

- Duminica au loc alegeri parlamentare in Finlanda, iar sondajele de opinie de pana acum arata ca actuala coaliție de centru-dreapta, aflata la putere, ar urma sa fie invinsa, in timp ce formațiunile de extrema dreapta caștiga teren, informeaza France 24 preluat de mediafax.Vezi și: Ce s-a intamplat,…

- Jumatate din tarile membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), unde au avut loc alegeri nationale in 2018, au fost vizate de atacuri cibernetice, potrivit unui raport al agentiei de supraveghere a comunicatiilor din Canada, relateaza marti AFP. Numarul lor…

- Alexandru Nazare, prim-vicepreședinte PNL și șef al campaniei electorale pe București, a demisionat, pe motivul unor tensiuni majore intre cea mai mare organizație din partid și conducerea centrala. Acesta a...