Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere, valabila pana la data de 11 februarie 2019. Se recomanda cetatenilor romani sa se asigure…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Danemarcei cu privire la decizia de prelungire a efectuarii controalelor la frontiera danezo-germana pana la data de 11 mai 2019. In aceste conditii, toate persoanele care calatoresc…

- Potrivit Protectiei Civile, vantul poate sa atinga o viteza de 180-190 kilometri la ora, intensitatea fiind echivalenta unei furtuni tropicale. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza: +351.213.968.812, +351.213.979.982,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei, ca Agentia Meteorologica de Stat locala (AEMET) a emis o avertizare cod rosu de ploi abundente in sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, pana…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritațile locale grecești luand masura de evacuare a satului Vigla.Cetațenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla. Cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, luni, o avertizare de calatorie prin care anunta ca in insula Rhodos, din Republica Elena, este mentinut riscul ridicat de incendiu, respectiv nivelul patru, pe o scara de la unu la cinci, potrivit Mediafax. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani…

- „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protecție Civila local avertizeaza ca se menține riscul ridicat de incendiu (nivel patru, pe o scara de la unu la cinci), incepand cu…